2018年10月15日 04:11 中國時報 林清強

選情緊繃的高雄，這兩天特別熱鬧，蔡總統與行政院長賴清德南下高雄，分別主持衛武營藝文中心落成典禮與高雄鐵路地下化通車典禮，除了收割國民黨主政時期的建設成果，也趁機拉抬民進黨市長候選人陳其邁的選情。

衛武營藝文中心與鐵路地下化工程，前者耗資107億元，後者多達998.69億元，施工期間分別長達8年與9年，都是國民黨執政時動土興建，只因工程有所延宕，以致在民進黨重新上台後才告落成。但綠營人士除了吹噓攬功，居然還數落國民黨阻攔或杯葛這兩大建設，亦即除了割稻仔尾之外，還倒打國民黨一耙。

衛武營原是軍事用地，後來因時代與社會形態變遷，民國86年6月經建會（現今的國發會）召集會議研商，決定以都會公園、藝文中心與特定商業中心「三體共構」的方式開發。民國89年政黨輪替後，民進黨政府雖核定籌建計畫，但一直未見興建動作，直至97年政黨再輪替，國民黨政府才編列預算並於99年4月正式動土建造，工程原定105年4月完工並試營運，但因施工不順未能於馬政府下台前落成。

至於高雄鐵路地下化工程亦類似。這項工程起源於民國85年國民黨主政時交通部運輸研究所提出的《高雄都會鐵路地下化可行性研究暨先期規劃報告》，並奉行政院核定，鐵工局依指示於87年起進行規劃作業並於88年11月完成，後來民進黨執政於95年1月核定興建計畫但未動工，直至二次政黨輪替國民黨再執政，才於98年6月動工興建。

衛武營藝文中心與高雄市區鐵路地下化的興建過程都有文獻紀錄可稽，陳其邁與綠營之所以搶功並抹黑國民黨，自然是為了拉抬選情，以「國民黨不支持、甚至是反對高雄重大建設」為訴求，以鞏固深綠並拉回淺綠選民。

衛武營藝文中心落成與高雄鐵路地下化通車即使都算是民進黨的「功勞」，也無法提升蕭條市況或低迷景氣，當市民生活荷包緊縮、日子難過，再大的藝文中心或交通建設對市民的生計來說，意義都是有限的。

姑且不論衛武營藝文中心未來會否淪為蚊子館，中央政府投注將近1000億的經費於市區鐵路地下化，即是為消除20餘處的平交道與立體交叉路口，可民進黨的市政府卻又推動所謂的輕軌捷運，再添更多的路面瓶頸；這種矛盾施政，徒然浪費大量民脂民膏，恐增市民反感，如此真能拉抬陳其邁的選情嗎？（作者為資深媒體人）

(中國時報)