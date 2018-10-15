2018年10月15日 04:11 中國時報 何性東

總統蔡英文抨擊假消息、假新聞亂傳的現象，在國慶演說更嚴正將「假消息」列為「國家安全布局」的第三個面向。曾幾何時，不顧真相、渲染報導的假新聞淪為特定人的操作工具，蔡總統宣示只要罪證確鑿就嚴辦到底，主管機關還能放任不管嗎？

9月6日自由電子報刊登「大同炒股案主嫌企圖出境被移民署官員攔下」，指稱台商鄭文逸持日本護照企圖以「石原正茂」名字潛逃出境。當事人抗議報導不實後，自由電子報當天深夜刪除鄭持有日本護照及「石原正茂」等文字，鄭文逸並在各大報刊登聲明鄭重澄清。

巧合的是，9月6日多家媒體不約而同刊出這則新聞，媒體是不知情被利用？還是幕後黑手操作？10月1日《自由時報》又在頭版刊登「鄭文逸6天4度赴機場企圖闖關」，指鄭文逸8月31日及9月1日、4日連續闖關，「都被眼尖的海關人員發現而擋駕」。鄭文逸則強調這3天他根本沒去機場，怒控《自由時報》用假新聞抹黑。

無獨有偶，最近網路流傳一張三立新聞的畫面，稱《屠殺》作者葛特曼密會民進黨團，但照片移花接木惡意變造，三立新聞已提告。

從法律角度而言，發表言論屬可查證真偽的「事實陳述」，若內容不實、捏造或歪曲，即屬誹謗罪處罰範疇。大法官釋字509號雖放寬言論免責範圍，但媒體擁有更多管道及資源，應恪盡查證之責；因此裁判實務要求媒體不能僅以引用其他媒體報導減免查證義務，否則將淪為相互引證卸責的避風港。

媒體被稱為「第四權」，是行政權、立法權、司法權之外的第四種制衡力量，可以形塑新聞事件的角度和判斷，媒體如果誤導、編造假新聞，對當事人何其不公。假新聞亂象歪風不止，人民知的權利便無從獲得保障！

（作者為崑山科技大學公共關係暨廣告系主任）

(中國時報)