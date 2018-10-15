接受九二共識 談判台灣地位

2018年10月15日 04:11 中國時報 主筆室

喜樂島聯盟呼籲群眾10月20日走上街頭，支持修改《公投法》「把決定主權的權力還給人民」，明年辦「正名制憲入聯公投」。明眼人都知道，這不是針對國民黨，更不是對中共嗆聲，而是向執政的民進黨政府施壓。

蔡英文要求民進黨公職人員不要出席該遊行活動，這當然不是因為蔡英文反台獨或獨台，而是因為如她所說「不利選舉」。現在當家的蔡英文認為，台獨不可以直接搞，她的策略是：默默地做，不要大張旗鼓地幹；用文化台獨為基礎，不急著與大陸攤牌，走「獨台／穩健台獨」路線，才不會「呷緊弄破碗」；先爭取時間，等台灣絕大多數人民不再有中國人認同，台獨自然水到渠成。

如何穩健？對民進黨來說，最好的方法是認清現實，暫時戴上「中華民國」這頂帽子，即使一千萬個不情願也得暫時忍耐；即使心裡想的是「一邊一國」，口頭上也要說「維持現狀」。可是綠營喜樂島聯盟卻認為，民進黨目前絕對優勢執政，華府正在與北京進行一場全面的新冷戰，這是台獨的絕佳歷史機會，此時不往前衝，更待何時？

綠色力量的路線之爭似乎回到以前黨外時期的「雞兔之爭」。以前，「雞」是指強烈反國民黨的「黨外雜誌社人員」，「兔」是指與國民黨妥協甚至合作的「黨外公職人員」。如今的「雞兔之爭」是台獨路線的激進與緩進之爭，以前為推翻國民黨，可以「雞兔同籠」，現在雞兔之間不僅是路線，還有權力之爭。

《自由時報》選邊站了，《自由時報》以往屬激進派，但是近來的言論卻開始批判激進台獨。其理由有二：一是引用美國人的看法，如在社論中引述美國在台協會前處長司徒文的話：「美國一直在提醒、勸告台灣，不要讓北京有對台動武的正當藉口」，意指，台獨運動不可冒進；二是發文為蔡英文的台獨路線定位，認為這才是進步的台獨，發明出「台獨2.0」說法，把「正名、制憲」的台獨路線認定是「舊版台獨」。

新版「台獨2.0」認為台灣人民已經行使過「人民自決」了，「全體台灣住民已經在22年前自己決定了自己的政府及國家領導人，此後不管哪個黨執政，都不再是外來政權」。換言之，台灣早在22年前已經獨立了。新版「台獨2.0」又說：舊版台獨如果還要再做，「頂多只剩下正名、制憲的程序，需要做收尾。」換言之，不做也無妨。

「台獨2.0」批評「舊版台獨」是「落伍、過時」，其理由可能會讓所有藍營會心一笑。以前一直希望能夠得到國際支持並尋求進入聯合國的台獨者，如今竟然也認同國際法是強權的法律，「國際現勢才是真正的要害所在」。這個觀點等於是挑明了在罵基本教義派想透過公投進聯合國是癡人說夢。那麼「什麼叫做國際現勢？」「台獨2.0版」說，美國副總統彭斯「儘管譴責了北京，但依舊不忘開宗明義標舉美國的一中政策、三個聯合公報與《台灣關係法》，這正是最清晰的現勢。」

喜樂島聯盟看到如此的隊友，應該是感慨萬千。昔日堅定的戰友，如今不僅拾國民黨的牙慧，還當面捅自己一刀。「台獨2.0」其實就是一種借「中華民國」這個殼來上市的「獨台」，在分離主義的意義上，與「台獨」沒有差別，但就本質而言，卻是個「假台獨」。

「假台獨」表面看起來是「進階版台獨」，批判「舊台獨」，是擔心「舊台獨」會分散力量，影響選舉進而失去政權，其本質是政治權力考量。不能說「假台獨」沒有理想性，但碰到權力利益就把理想放在腦後了。

「台獨2.0版」認為台灣事實上已經獨立，若果真如此，為何台灣無法加入聯合國？為何邦交國愈來愈少？為何不敢挑戰美國的「一個中國政策」？為何正名制憲的「收尾」也不敢？

台獨不是版本問題，而是基本程式設計出錯。無論是「1.0」或「2.0」」都不可能真正有效運作。台獨的問題不是「雞兔」的策略鬥爭，而是要不要、能不能走兩岸和合的選擇。

從台獨的「舊版」與「新版」即台獨「1.0」或「2.0」版本之爭，都是絕對違反台灣民眾根本利益的，絕對違反中華民族大義的。於今之計，唯有回到九二共識，回到台灣人就是中國人的道路上，再來談判台灣的地位！

(中國時報)