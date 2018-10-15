2018年10月15日 04:11 中國時報 主筆室

美國副總統彭斯的批中演說，貿易之外，另開闢了科技、智財、價值觀的全面戰爭，台灣不可避免地被波及，尤其彭斯拿著台灣的民主直批大陸，讓民進黨政府喜形於色。

但美國在台協會前理事主席卜睿哲卻撰文警告，美中貿易戰持續打下去，台灣可能遭「友軍誤擊」。

他認為，中美敵意升高，對區域內國家台灣的風險最大。在經濟上，台商生產依賴大陸，輸美產品課重稅，台灣直接受害；在政治和安全上，川普還需要中國的合作，儘管美國國會通過許多友台法案，行政部門執行時還是要評估得失。

他認為台美之間的合作，得先解決美豬、美牛禁令。言下之意，台灣不要想得太美。

川普以「讓美國更偉大」為戰略主軸，反對繼續扮演救火隊長，逐一檢視哪些國家在貿易上占美國的便宜，中國大陸首當其衝。下月期中選舉更是他火上加油的原因，彭斯的演講是添加柴火。

蔡總統國慶演說順勢把兩岸關係惡化歸責大陸，附和彭斯批判「特定國家」製造散布假消息、非法竊取科技情報等，抓著美國打大陸。大陸國台辦回擊蔡政府「挾洋自重」。

美國國會友台法案和川普政府的作為，表面上對台灣有利，實質上卻是充滿著陷阱和危機。知名學者任雪麗、董雲裳都曾發出警訊。

卜睿哲只說到經濟上台灣可能遭「友軍誤擊」，美國利用台灣刺激大陸，一旦情勢改變，台灣應該擔心遭「友軍背棄」。

(中國時報)