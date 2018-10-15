沙國記者失蹤，影響深遠

2018年10月15日 04:11 中國時報 劉必榮

為美國《華盛頓郵報》工作的沙國異議記者哈紹吉，10月2日進入土耳其伊斯坦堡的沙烏地領事館之後，就再也沒見到他出來。離奇失蹤事件在中東引起一陣騷動，哈紹吉被沙國殺手殺害的說法甚囂塵上，其輻射效應更可能影響中東的秩序與美國在中東的布局。

哈紹吉是敢言的沙國記者，對沙國王儲穆罕默德緊縮言論自由迭有批評，對沙國介入葉門內戰的政策更不以為然。去年他為捍衛言論自由而避居美國，沙國屢想將其誘捕回國未果。這次是哈紹吉為了跟1名土耳其女子結婚，須取得相關證件而踏入沙國駐伊斯坦堡領事館，沒想到自此音訊全無。

土國向與沙國不睦，堅稱哈紹吉已在領館遇害。土國媒體繪聲繪影拼湊出沙國預謀殺人的情節，沙國則矢口否認，並派了一組人馬到土耳其一起調查。調查結果能不能解答大家心中的疑問，誰也沒有把握。但是一般都認為王儲穆罕默德必然與此事有關，穆罕默德的形象也因此受到重創。許多西方主流媒體，尤其是財經媒體，因此拒絕採訪10月23日到25日在利雅德舉行的未來投資計畫（Future Investment Initiative）會議，就是一個最好的證明。

對穆罕默德而言，這是個非常重要的會議。穆罕默德一手推動「願景2030」計畫，希望能翻轉沙國經濟，將沙國從單純依賴石油的國家打造成更多元經濟結構的國家。他計畫出售沙烏地石油公司沙特阿美5%的股份，籌募資金推動願景2030。穆罕默德稱沙特阿美市值2兆美元，是世界上價值最高的公司，若能順利出售5%，就可籌集1000億美元，作為推動願景2030之用。

可是沙特阿美上市的時間卻一延再延，到現在甚至沒有一個確切的時間，因為穆罕默德發現，一旦上市，沙特阿美所有資料都必須公開，王室一些無法攤在陽光下的做法都必須公布，這不是他們所願見的。可是IPO不斷延後，只會讓人更覺得政府不透明，公司治理黑箱太多，投資反而因此卻步。如今哈紹吉若是真的被政治謀殺，只會更讓人覺得沙國政治不清明，國際投資恐更將裹足不前。

穆罕默德充滿雄心壯志，但是1985年出生的他，總給人一種冒進的感覺。他透過宮廷政變奪嫡，透過反貪腐整肅親王，並將原來三分的兵權收入自己一家手中，自然得罪一批權貴，大家都在等他的政策出錯然後出手反擊。偏偏他主導的政策又都施展不開：沙特阿美的IPO一延再延讓他進退兩難；派兵介入葉門內戰結果讓沙國陷入泥淖；不顧美軍基地在卡達而與卡達斷交並封鎖卡達，結果卻未能迫使卡達屈服；更因為加拿大的一些批評言論，就與加國斷航甚至逐出加拿大大使，凡此種種都讓人覺得穆罕默德是個不穩定的人。

而偏偏川普的中東政策就押在他身上。沙烏地是美國中東布局的支點，穆罕默德又與川普的女婿庫許納直接對接。如果沙國的外交頻出狀況，如果穆罕默德的做法拖累了美國，或拖累了庫許納，或穆罕默德接不了班或沙國因此動盪，美國的中東布局都必須重新來過。所以哈紹吉的離奇失蹤，不是只要查出個水落石出就可以結束的，後面的發展還有太多變數，影響也會非常深遠，用「未完待續」4個字來表述，應當還算貼近事實。（作者為東吳大學政治系教授）

(中國時報)