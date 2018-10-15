台灣轉大人後的經貿談判

2018年10月15日 04:11 中國時報 劉大年

日前在世界貿易組織（WTO）對台灣的貿易政策檢討會議中，台灣主動宣布在未來WTO談判中不再爭取開發中國家的特殊待遇，而將會以適用已開發國家的待遇參與談判。這意味台灣將準備以開放的態度盡更多的義務。我國的談判態度，與過去WTO各會員錙銖必較、各次集團針鋒相對，形成強烈的對比。

WTO並沒有規定已開發國家及開發中國家身分的條件，而是由會員自我宣示。兩種身分主要差別是在履行多邊協定時，已開發國家通常開放程度較高，開放時程也較快，而在實施一些措施，例如貿易救濟措施時限制較多。反觀開發中國家則可享有較長的自由化調適期，也可有較大空間引用貿易救濟措施。

台灣的宣示對WTO改革具有正面作用，但一些發展程度與台灣相近、甚至超過台灣的國家，例如南韓及新加坡，仍是主張開發中國家的身分。未來若曲高和寡，其他國家不跟進，台灣也需注意角色如何調整的問題。

美國總統川普上任後無視WTO多邊機制，逕行引用美國《貿易法》，以雙邊模式追求公平貿易，片面實施貿易保護措施，各國也直接採取報復手段，點燃全球貿易烽火，使得WTO功能更加弱化，甚至有被邊緣化的危機。WTO內部也興起危機感，更有不少改革聲浪。

川普最詬病的是中國大陸在2001年加入WTO後，利用WTO自由貿易的環境大幅擴展貿易，但市場自由化卻緩慢，非關稅貿易障礙林立，更有諸多政策違反WTO規範，但WTO卻任由中國坐大而束手無策，此是造成中美貿易嚴重失衡的主因。美國不但不認同中國在WTO以開發中國家自居而占盡便宜，更不承認中國的市場經濟地位。美中貿易角力未來必然會延伸到WTO，後續發展值得關注。

台灣在2012年加入WTO之後，原本希望利用WTO多邊貿易平台積極參與談判，以擴展經貿空間，但迄今WTO談判進展遲緩；反觀區域主義盛行，大量興起的自由貿易協定（FTA），反而使台灣居於更不利的競爭地位。希望我國的宣示未來能有助於WTO多邊談判的成功，以降低FTA對台的衝擊。

此次宣示也顯示台灣未來在國際經貿談判中已經畢業「轉大人」，所以政府談判的思維也要調整。以往談判通常會以開發中國家當擋箭牌來爭取更有利的條件，往後台灣必須展現已開發國家的立場，由開放標準較高的部分作為談判起點，所以對於談判人才培育和開放後可能受影響的弱勢產業配套措施，必須提早到位。未來台灣若有機會參與加入《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）談判，此將是最好的試金石。（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

(中國時報)