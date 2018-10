川普已不理小英的現狀

2018年10月15日 04:11 中國時報 孫揚明

在國慶前後,美國川普政府相當密集地主動或被動提出對台政策,從中出現了3個足以了解川普政府看待兩岸議題的基點。

首先,是在對台灣的定位上。從4日美國副總統彭斯對中國政策的演講中,首度出現對台灣定位的說法。他的原句是「And while our administration will continue to respect our One China Policy, as reflected in the three joint communiques and the Taiwan Relations Act, America will always believe Taiwan’s embrace of democracy shows a better path for all the Chinese people」,後半段的精確翻譯應是「美國始終認為,對所有中國人而言,台灣的民主擁抱顯示了一個更佳的途徑」,然而在國內卻被刻意譯成「美國始終相信,台灣對民主的擁抱為所有華人展示了一條更好的道路」。

在這個概念中,台灣是「所有中國人」的一部分。上述句中提及的三公報,其中的一個《上海公報》記載「海峽兩岸的中國人(Chinese)都認為,中國只有一個,台灣是中國的一部分,美國對此一立場不持異議」。彭斯演說1周後,美國國務院發言人重申了這句話。

其次,則是兩岸問題的最終處理方式。美國國務院發言人就蔡英文國慶演說評論時說,「美方鼓勵北京與台北進行建設性對話,尋求台海兩岸民眾能接受的和平方式解決分歧」。

簡言之,川普政府對台灣問題的最終解決方案是「兩岸人民共同解決」,這已經否定了民進黨「台灣人民決定台灣未來」的概念。此一說法在川普政府的發言中至少是第3次出現了,包括今年稍早美國防部長馬提斯也曾說過。

第三,當蔡英文還在強調台海現狀時,美國已改口稱是要維護台灣的「和平穩定」。彭斯在演說中提及台灣、台海時,用的是「穩定」(stability)而非現狀(status quo);美國務院發言人也明言「兩岸和平與穩定符合美國長遠利益,台海兩岸了解這些利益的重要性,為建立和平與穩定的基礎努力,至關重要。」對於蔡總統一再強調的「現狀」不置一辭。

看來川普政府已無意糾纏於台海「現狀」了。當善變且極具商人性格的美國川普政府已經釋出不同的訊息時,蔡英文政府也該對兩岸政策重新思考了。

