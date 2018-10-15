2018年10月15日 04:11 中國時報 謝錦芳

世界貿易組織（WTO）成立以來，全球化風起雲湧，不過，各國並未因此邁向美麗新世界，廣大社會底層的民眾未蒙其利先受其害，也引發反全球化浪潮。在這股全球化與反全球化的激盪中，諾貝爾和平獎得主沙提雅提（Kailash Satyarthi）提出另類的關懷全球化，期許台灣年輕人以關懷的力量來改變世界。

全球化標榜繁榮的願景，結果卻導致富者愈富，貧者愈貧、階級對立的後遺症，這股不滿的力量結合民粹主義，導致多個國家的政權變天。然而，年輕人除了上街頭抗議，是否有其他方式可以改變世界？

全球25歲以下年輕人約有30億，沙提雅提先從其中1億人開始動員。

2016年，他在印度發起「1億人為1億人」運動，號召全球1億年輕人以具體行動幫助地球另一端弱勢的1億人，這項運動目前有22個國家響應。這次來到台北，他特別到中興大學與年輕人對談，歡迎台灣年輕人參與。

年輕人的創意令人驚艷。沙提雅提舉例說，瑞典政府原計畫調降海外教育援助經費，瑞典年輕人去年發起一項非常有創意的活動，由學校邀請國會議員回母校一日遊，年輕人向國會議員遊說，瑞典不會因降低對海外教育援助而變得更富有，也不會因提高對海外援助而變窮。當時有20%的國會議員參加這項活動，且支持對海外教育援助。

瑞典國會接著舉行公聽會聽取各方意見，最後瑞典政府不僅未降低對海外教育援助，反而大幅調高經費補助。這些年輕人促使政府改變政策，增加對海外教育援助，幫助非洲國家的教育，具體落實了關懷全球化。這是在經貿全球化、知識全球化之外，透過年輕人來實現另類的關懷全球化，建構新的世界公民生力軍。

沙提雅提長期投入拯救童工運動，發現政府不同部會如教育部、勞工部、衛福部等，因欠缺橫向溝通，嚴重忽略童工問題，他準備成立一個國際智庫，針對保障兒童人權相關議題進行政策研究，歡迎台灣企業界人士支持。

沙提雅提於2014年獲得諾貝爾和平獎後，2015年首次應邀訪問台灣，3年後再度訪台，因為這裡有許多他的「孩子」，他把台灣志工視為自己的孩子。台灣微客、伊甸等團體每年號召上千人次年輕志工利用寒暑假到印度，為當地獲救兒童進行各種課業輔導與陪伴，讓沙提雅提看見台灣年輕人的活力與創意。

台灣雖小，但台灣的志工精神最令沙提雅提感念。台灣要與世界各國建立友誼，不一定要花大錢，應從別人的需要中適時伸出援手，這樣的友誼可長可久。沙提雅提目前積極推動「1億人為1億人」、「諾貝爾得主與領袖關懷兒童連線」與國際智庫等方案，台灣年輕人、企業界都可以盡一己之力提供協助，成為關懷全球化的生力軍。

(中國時報)