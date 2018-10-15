不因大病而悲 劉孟捷彈生命樂章

2018年10月15日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

耗時10餘年，興建總經費達107.5億元，衛武營國家藝術中心已於13日開幕，開幕音樂會上邀請到旅美鋼琴家劉孟捷返國演出李斯特《第一號鋼琴協奏曲》，「高雄之子」表現出色琴技，獲得熱烈掌聲。

事業攀頂 罹患罕病

劉孟捷表示，李斯特《第一號鋼琴協奏曲》是一首耳熟能詳的作品，由4個不間斷的簡短樂章一氣呵成，樂曲好聽，也非常炫技，作為開幕音樂會的樂曲氣勢磅礡，的確讓滿場樂迷享受其中。

劉孟捷1971年出生於高雄，從小琴藝逼人，隨陳秋盛習樂。14歲獲得亞太少年鋼琴大賽冠軍，隨即負笈寇蒂斯音樂學院，23歲還沒畢業，劉孟捷就受邀代替鋼琴大師安德烈‧瓦茲到費城音樂廳演出，一戰成名。畢業就在寇蒂斯音樂院任職，並展開演奏生涯。

就在演奏事業逐漸登上顛峰時，1993年劉孟捷突罹患罕見疾病，免疫系統侵蝕他全身的肌肉、皮膚、關節和心臟等組織，住院1年多期間，歷經癱瘓等狀況，劉孟捷終於存活。他以鋼琴復健，加上嚴酷的物理治療，奇蹟恢復健康，以獨奏家姿態重返舞台。

透過音樂 表達做人

目前劉孟捷除了音樂會之外，也任教於寇蒂斯音樂院與新英格蘭音樂院教書，劉孟捷說，即使在寇蒂斯音樂院，天才音樂家仍然比勤奮型的少得多得多，「與其說我是老師，不如說我是他們的心理醫生。」劉孟捷說，在學校裡要很小心講每一句話，要傳達的，是學生們需要的東西，「有的孩子充滿音樂性，有的技巧獨特；有的都好，就是欠缺舞台經驗，但我更重視人格教育，唯有如此才不會走偏。」

「人性是音樂很重要的支柱。」劉孟捷說，現在發現，音樂家也就是透過音樂來表達做人的過程，「如何去愛，如何去表達人類才有的感覺，這才是音樂家的責任。」

大病過後，47歲的劉孟捷看淡人生，更珍惜在音樂會上的演出，「我想人生應該是很公平，我不因為大病而悲傷，但我會告訴自己，要學會從困境中再站起來。我自己是個復活重生的人，我會希望大家都珍惜時間。」

(中國時報)