宣告百日壽命 他硬頸活過200天

2018年10月15日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

身高180，四肢身上總有或深或淺的醫病痕跡，事實上劉孟捷才剛逃離鬼門關，再一次與死神拔河，卻注定了要與病魔共處。

今年3月，劉孟捷開始不舒服，於是去看了波士頓的醫生，這一看相隔5個月，「我回去看片子已經是8月，醫生告訴我，3月的報告顯示我只剩下100天壽命。」劉孟捷說，當時診斷出是血管腫瘤，腫瘤只會越來越大，「我難以接受，也不理解醫生為何沒有早點通知我？」醫生對劉孟捷說，一定要開刀，但是開刀之處集中在手臂神經集中之處，之後極有可能會癱瘓，「我想如果開完刀就無法彈琴，開刀有甚麼用？」

萬念俱灰，劉孟捷回頭找當年幫他開刀的費城醫生，「醫生確認是腫瘤，但認為開刀風險大，現在我除了幹細胞移植、電療加上中醫與民俗療法，現在已活過2個100天。」

病魔如影子般，緊緊跟隨，劉孟捷說一開始很慌，但想到家人、朋友與學生，無論如何想辦法都要好起來，面對命運，「現在比較看得開，時間到了就是時間到了，在那之前，我就是把音樂的藝術性做到最好。」

劉孟捷說，生病這件事就是個提醒，讓大家重新檢視自己的生活，劉孟捷是寇帝斯音樂院少見的台灣教授，不但要帶鋼琴主修，還要兼室內樂主任；最近又加入新英格蘭音樂院，將近有10個學生，「可能是因為這樣，讓自己身體壓力過大。」

「我當時買了房在波士頓，但房子接近百年，裡面的漆過去都是有毒物質，再加上老房子會漏水等問題，也影響到身體。」劉孟捷現在已搬回費城，找回健康的身體節奏，也希望有更多機會把音樂帶給台灣樂迷。

(中國時報)