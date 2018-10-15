2018年10月15日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

一代相聲大師吳兆南過世，享壽93歲。經吳兆南相聲劇藝社官方證實，吳兆南於美國洛杉磯時間14日凌晨1時30分，於家中安祥辭世，治喪事宜，將待後續發布，文化部表示，也將呈請總統明令褒揚。

戲劇學者王安祈表示，吳兆南儼然是一部傳統藝術的活字典，「舉凡相聲、京劇、地方戲曲都非常精通，信手拈來都是戲，還能以口述影像的方式，把一齣戲的演法、走位和台詞都描述清楚，能說又能演，表現精采，是難得的全方位藝術家。」

吳兆南1924年生於北京，拜師相聲泰斗侯寶林，成立吳兆南相聲劇藝社，開啟相聲輝煌時代。他在獲得第20屆傳藝金曲獎的特別貢獻獎時曾說：「年輕時說相聲是為了活著，爾後活著為了說相聲。」

王安祈表示，他成長於北平天橋，是說唱文學、戲曲和表演的集中地，「他自小在天橋看各項表演，也學到很多演出，他的天性幽默，說自己的武功雖不是正式劇校練出來的，但卻也練得不錯，因為有獨門訣竅，讓他練了不受傷，就是在泳池裡面練。」

吳兆南的徒弟之一、相聲名家葉怡均表示，魏龍豪、吳兆南等大師，早年將傳統相聲帶來台灣，「並把劇本整理成資料庫，讓我們晚輩有所依循，鑽研口語表達藝術，開花結果，老師們也把相聲本土化、現代化、規範化，進而保存，貢獻非常大。」

回憶和吳兆南相處的時光，葉怡均表示，吳兆南永懷赤子之心，「他到了80多歲，也會吃冰淇淋，並把熱情奉獻給觀眾。」而在老相聲迷記憶中「吳兆南、魏龍豪 ，上台一鞠躬」的經典畫面永存，葉怡均表示，「看見老師年紀大了仍在台上和觀眾見面，那樣的光芒，提醒晚輩要繼續為相聲耕耘。」

王安祈表示，吳兆南、魏龍豪等名家離開，「但他們藝術的造詣、凝聚的生活智慧，將持續影響更多人。」

(中國時報)