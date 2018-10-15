抓寶嬤辭世 500寶友淚灑櫻花雨

2018年10月15日 04:11 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

台南佳里79歲陳碧鳳阿嬤因為機緣，投入手遊精靈寶可夢（Pokemon Go）遊戲，成為當地最年長玩家，也結識一群年輕「寶友」。後來陳碧鳳因罹患胰臟癌過世，當地寶可夢玩家選在陳碧鳳出殯當周，在佳里區自發舉辦灑櫻花活動，當天整個佳里區上百座補給站陷入「紅海」，自發性的紀念活動也感動不少網友。

陳碧鳳2年前經由孫女指導，接觸寶可夢，一玩上癮，平日獨自騎著電動自行車，帶著2支手機四處抓寶打怪；又因為陳碧鳳的寶可夢帳號叫做「Feng Feng128」，部分寶友暱稱陳碧鳳為「芳芳阿姨」。

玩家劉先生表示，去年6、7月他在佳里金唐殿打頭目時，看到芳芳阿姨拿著2支手機打怪，但技巧不夠熟練，有寶友教芳芳阿姨放大絕招，之後他也幫芳芳阿姨抓怪，自此結緣。

劉先生說，只要每次出外抓寶，大家遇到芳芳阿姨，都會和她聊天；不過，芳芳阿姨大多在角落玩，有點靦腆，但感覺對這個遊戲很熱情。

劉先生說，有段時間沒看到芳芳阿姨，直到今年6月中旬才又碰到她，當時芳芳阿姨說身體不太好，較少外出。不料，再經過芳芳阿姨住家，得知芳芳阿姨今年7月31日因病過世，並在8月8日出殯，不少在地寶友聽聞噩耗，都感到訝異難過。

劉先生說，芳芳阿姨的孫女告訴他，「寶可夢就是阿嬤的精神食糧。」為了這句話，劉先生與寶友選在芳芳阿姨出殯當周的周六（8月11日），在她住家補給站附近灑櫻花悼念。

劉先生表示，原本僅是10人自發性的小型悼念活動，結果消息經由LINE傳送各個寶可夢群組，當天佳里、學甲鄰近地區的寶友都響應，超過500人在全鎮上百個補給站灑櫻花，幾小時佳里區就下起「櫻花雨」。

劉先生說，另一個世界如有寶可夢，希望芳芳阿姨能看見滿天櫻花雨。

(中國時報)