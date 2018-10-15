談詩玲〈疼入心〉 歐巴熱情伴舞

2018年10月15日 04:11 中國時報 蕭雅玲 （釜山傳真） 報導（釜山傳真）

張泰山（左起）擔任台灣明星棒球隊總教練，與澎恰恰、許效舜、Nono一起站上馬山棒球場。

蕭雅玲

台灣明星棒球隊前進韓國進行台韓明星公益棒球賽，14日在韓國釜山馬山棒球場舉行，歌手談詩玲受邀擔任開唱嘉賓，於比賽中場獻唱〈疼入心〉，韓國明星棒球隊的隊員衝到場中間伴舞，韓國球迷也給予熱烈掌聲回應，場面熱鬧，而談詩玲在演唱完表示：「台語歌手要登上國際舞台真的不容易，登台時聽到韓方介紹念到她的名字時，心裡非常的感動。 」

談詩玲這一次受邀到釜山表演，不僅是第1位站上韓國釜山球場開唱的台語歌手，也是她第1次到韓國，讓她覺得相當有意義。

她透露，3個月前接獲韓方邀請擔任表演嘉賓，當時剛好新專輯《溪中月》發行，所以才挑選帶有台灣味道的〈疼入心〉作為表演歌曲。

最想當投手

她表示，自己小時候就是個棒球迷，最想當棒球投手，每次看球賽，「都覺得打棒球的男人很帥，我還曾跟澎恰恰請教棒球怎麼打！」

談詩玲自台視《我要當歌手》節目脫穎而出，兩年前發行首張專輯《圓夢》。

她兩年前曾受澎恰恰之邀，在新竹體育館擔任公益明星棒球賽開場表演嘉賓，這回能受邀到韓國開唱，上台前更是興奮不已，對於自己能在韓國唱台語歌曲給韓國球迷聽，感到很開心。

(中國時報)