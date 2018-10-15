老蕭血拼失心瘋 掃貨腳底貼布增高

郭雪芙昨穿透明罩衫性感參與時光秀。（粘耿豪攝）

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中國時報
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老蕭昨抽空出席時尚秀。

蕭敬騰（老蕭）14日攜手台北市立國樂團，於「2018台北時裝週 VOGUE全球購物夜」壓軸演出，活動前受訪聊起購物經驗，老蕭一時想不起買過什麼「怪東西」，一旁跟著他工作多年的化妝師，立刻爆料老蕭曾上網訂購宣稱能幫助長高的「腳底貼布」，老蕭一聽糗得笑翻倒地，搞笑表示當初在社群網站看到該商品廣告，覺得一定有用而下訂好幾箱，現在還堆在家中。

身高170公分的老蕭故作認真、正經八百地說：「它廣告台詞寫得很好，還提出好多成功案例，連創始人也出來講話。」沒想到後來發現買到的竟是盜版貨，他為自己瘋狂購物行為解釋：「我不是被它的廣告吸引，我相信的是時代變化，我試了兩周，只能說效果達到了！」故意講反話逗樂所有人。一旁經紀人Summer補槍說，老蕭當時覺得這個商品一定會紅，於是買了一堆、多到簡直可以開店，還分送唱片公司同事。

不信按摩能長高

被問到是否嘗試「喬骨」幫助長高？Summer加碼爆料，其實老蕭曾遇到一位按摩師，宣稱每天給他按摩大腿會長高，但老蕭怎麼樣都不肯試，老蕭說：「我整個沒辦法相信他，他比我矮那麼多，如果有用他怎麼不按自己。」

他也不會為了身高而穿增高鞋墊，「穿鞋墊整個腳跟都『溢出來』，從背後看就看得出來。」

(中國時報)

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