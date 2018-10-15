車勝元傲嬌逗粉「搞什麼」

車勝元受台灣粉絲熱烈歡迎，讓他相當開心而感動。（盧禕祺攝）

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中國時報
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車勝元面貌一新、帥氣如昔，常露出可愛的大叔笑容。（盧禕祺攝）

韓星車勝元14日晚在台北國際會議中心，和1500位台灣粉絲見面，場內外瀰漫母姊會溫馨氣氛。他從會場側邊驚喜登場，188公分的他一邊和觀眾握手，一邊朝舞台移動，熱情粉絲紛紛湧向他，10分鐘後他終於上台。

車勝元第6次來台、第4次辦見面會，粉絲嚷「好久啊！」他大聲說：「對不起，我錯了！」2014年爆出兒子車魯爾非親生，人生跌到谷底。「那時剛好來台辦見面會，對台灣有份特別情感。」

他在電影《信徒》獲好評，在《花遊記》演牛魔王又大受歡迎，「人生有時不考慮投入多少，反而有回報。」最近為電影刮去鬍子，粉絲讚他帥，他用中文答「謝謝」呵呵猛笑。

《一日三餐》的班底南柱赫、孫浩俊與柳海真3人特別錄製祝賀影片，南柱赫祝見面會愉快，孫浩俊特別向「前輩」鞠躬說「前輩下次帶我去啊！」柳海真則說「車勝元對我來說就是老婆嘛！」車勝元聽了笑彎腰。

自曝最滿意眼睛

問到最滿意自己的身體部位，他認為是眼睛，「年紀越大，本來是單眼皮也變成雙眼皮，有時候鏡頭上看起來大小眼、笨笨的，甚至有時看起來很卑鄙。這是身體隨年紀的自然變化，有時左右臉看起來不一樣，不過這對演員來說不是壞事。右臉看起來純真一點，左邊的臉看起來粗獷蠻橫一點…」，滔滔不絕地講了約3分鐘。

整場活動他不斷搞笑吐槽粉絲「真是的」、「搞什麼」、「什麼呀」。對生日壽星暖抱後又變臉嚷「快回去啦！」，對用韓文向他示愛的緊張粉絲叫「講快點！」傲嬌式逗笑讓全場笑聲不斷。

(中國時報)

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