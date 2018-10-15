鄧麗欣特調幫王子養顏

2018年10月15日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

王子（左圖）昨參加台北時裝周，不忘為鄧麗欣送上花籃（右圖）。（粘耿豪攝）

以電影《空手道》抱回4座影后的香港女星鄧麗欣，來台投資副業開設飲料店，打造「一口吖吖」健康美顏飲品品牌，首家旗艦店14日在台北信義區開幕。今天是她35歲生日，正好來台與男友王子共度良宵？她笑說：「怕有狗仔，所以先不要兩個人好了。」

王子昨有工作沒能到場，不過女友開店他當然力挺，除了在IG貼照，還送上神祕花籃，與鄧麗欣感情甜蜜藏不住。鄧麗欣看到花開心說：「這花特別有玄機，很謝謝『好朋友』送花來！」第1家飲料店沒開在香港反而在台北，她說算是「機緣」，王子給了不少建議，除了店面地點，還告訴她宣傳固然重要，但想經營長久，味道和原料是關鍵，不停地幫忙試喝。她說王子頻嚷太甜，「他喜歡喝薰衣草枸杞，因為他很重視皮膚，他皮膚非常好，我滿有壓力。」

明年3片上映

兩人認愛4個月，還在熱戀期，鄧麗欣言談間不時流露幸福神情，「我們目前沒有吵過架，分隔兩地不是很遠，不是很大問題。」日前兩人受邀出席巴黎時裝周，在巴黎公開合照放閃，是否想過在巴黎辦婚禮？她想了想表示還沒想到結婚：「我這人比較追求自然，在哪裡結婚不是重點，可以即興的，突然想到就去登記也行。」似乎不排除閃婚可能。她計畫在星馬、香港地區陸續拓店，預告明年會有《L風暴》等3部電影上映。

(中國時報)