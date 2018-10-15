苗可麗一語救命 被封正能量美魔女

2018年10月15日 04:11 中國時報 洪秀瑛 專訪

苗可麗將畫作製作成手提包，限量品在市面上獨一無二。（陳俊吉攝）

金鐘視后苗可麗24日將在松菸誠品與澎恰恰、灣聲樂團音樂總監李哲藝舉辦「纖指流韻」音樂會，分享她面對困境的「轉生術」及透過畫作舒壓的心路歷程，並將演唱台語歌〈花若離枝〉及〈我還年輕〉2首歌曲。為了這場結合畫作及古典樂曲的音樂會，她昨坦言有售票壓力，「快得躁鬱症了，我希望讓大家有收穫，也看看不一樣的我。」

苗可麗近年除了拍戲也醉心於繪畫，畫作帶點卡通風格，在臉書分享後，友人及粉絲頻誇看她畫作有療癒效果，也訝異她現在成了「正能量美魔女」。她說，正能量的影響力在無形之中，有次她在一家餐廳吃飯，一對夫妻拉著她說，他們原本做生意失敗想輕生，看了她在節目中一段正面思考的話，決定東山再起，現在就在她吃的餐廳對面賣滷肉飯。

檔期卡住失百萬

苗可麗看藝人染毒事件頻傳，「麻醉自己的那些方法都是短暫，轉念是最好良藥，那需要學習。」她說遇到挫折或不順遂難免有負面情緒，比如她自己曾遇過劇組停停拍拍，檔期因此被卡住，為此推掉大陸電影和網劇，損失上百萬，但她接受一切，告訴自己：「如果一直抗拒它，問題還是沒解決，接受了問題就不是問題。」

她曾以《含笑食堂》摘下金鐘視后，至今未有光環的壓力，「其實會演戲的人很多，很多事必須天時地利人和，一個會演戲的人也必須要有一個好劇本、很好的團隊，大家一起才能被看見，就像再好的廚師，如果給不好的食材，能煮出多好吃的料理？我很幸運，當時能演到好劇本；我拿了獎，不會覺得我就是最棒的，每一次接到角色，我還是會很緊張，做好角色功課。」

素顏購物被冷待

有過引退念頭？她分享曾看過一篇報導，有人問張曼玉喜歡住法國還是香港？張曼玉說法國，因為可以邊走邊吃冰淇淋，「當有光環的時候沒辦法做自己，很多人要的幸福就這麼簡單而已。」這篇報導讓她陷入「我如果不是苗可麗，我是誰」的反思。她說，以前常去通化街向熟識的老闆買鹹水雞，對方會大方打折扣，有天她素顏去，結果老闆完全不理。

她說，老闆不理她就算了，把點好的菜給他之後，老闆斥喝她站旁邊，不然這樣不好做事，讓她深刻體會很多事換了空間、時間就什麼都不是，所以她把自己的心態調整得很好，「如果去不認識我的地方，受到不好待遇或對我很冷淡是正常，因為沒什麼是理所當然的。」音樂會可洽兩廳院售票系統。

(中國時報)