班鐵翔61歲 當人生男主角

2018年10月15日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

班鐵翔手拿2.2克拉鑽戒，臉上堆滿幸福笑容。

資深實力派演員班鐵翔出道40年，演過上百部戲劇作品，包括《一把青》、《麻醉風暴2》等，戲中總是擔任最佳配角，現實生活中熬了61年才「婚頭」，「這個婚宴遲了2年，因為婚後工作不斷，覺得很愧對妻子，目前剛結束《浮士德遊戲2》的戲劇拍攝，才得空親自籌備婚禮，也開始健身減肥，希望在當天是型男造型，扮演好最稱職的男主角。」

班鐵翔11月10日將補辦婚宴，當天新娘手上2.2克拉的婚戒，是他特地挑選購買，取其「雙雙對對」好兆頭之意，另外1對4克拉的鑽石耳環，加上2克拉的項鍊，單是配件總價近千萬。班鐵翔說，金光閃閃的配件是珠寶商好友贊助，希望婚禮那天妻子是全場焦點，他已迫不及待想把這份喜悅和大家分享。

親製手鍊擄獲芳心

班鐵翔平時給人硬漢形象，骨子裡個性是暖男，他當初與妻子交往半年，破天荒親手製作手鍊，真心因此感動女方，她也把定情之物視為珍寶，妥善收藏起來捨不得戴，深怕鍊子被碰壞，每隔一段時間再拿出來回味。

他在電影《女兒練習題》飾演遲緩兒的父親，劇中真摯感人演出，盼能得到肯定。他誇妻子旺夫：「人家說娶妻生子會旺3年，我婚後果然星運大開，參演不少電視、電影作品。」前不久他在大陸閩南語電影《蕃薯澆米》擔任男一，希望能接演更多角色讓自己演藝成績再升級。」

(中國時報)