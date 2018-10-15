麵包甜點 量販超市吹和風

2018年10月15日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

1. 全聯Read Bread夢之力吐司，採用北海道小麥品種「夢的力量」，追求小麥風味濃郁、Ｑ彈溼潤的口感，48元。（全聯提供）

2. 全聯Read Bread雪白之戀生乳捲，內餡使用北海道乳霜，加入細顆粒的白巧克力，增加細緻口感，65元。（全聯提供）

3. 全聯Read Bread預購商品，十勝雙層乳酪，濃厚乳酪蛋糕搭配添加十勝乳霜的乳酪慕斯，398元。 （全聯提供）

日系美食討喜，超市麵包、吐司、甜點吹和風，量販舉辦日本周，匯集京都、大阪、九州等地方名物，皆迎合國人哈日的口味。

北海道起司系列 出自世界麵包冠軍

全聯自有麵包品牌Read Bread首度與2018世界麵包冠軍王鵬傑合作北海道起司系列，採用日本天皇御用起司的農場所生產的起司，與2020年東京奧運指定使用的北海道頂級小麥，也就是北海十勝地區「前田農產」所生產的「北穗波」、「夢的力量」頂級小麥品種，價格較一般小麥高3至4倍。

首波13個品項，即日起至11月22日，計有8款在門市販售、5款可預購，最便宜25元、最高398元。主打的「夢之力吐司」，口感Ｑ彈柔軟溼潤；「雪白之戀生乳捲」以北海道十勝乳霜入餡，預計共可創超過5000萬元的業績；第2波11月2日接續登場。

全聯吐司銷量 全台最大通路

近年，全聯的麵包和甜點以50至60％的幅度快速成長，麵包和吐司去年營業額超過6億元，賣出2815萬個麵包、超過1600萬條吐司，吐司疊起來總高度約為6286棟台北101，堪稱是全台吐司銷量最大的通路，搶攻全台1年600億元烘焙商機的企圖心強。

家樂福「出發！到日本趣」主題周，23日前引進上千支日本地方特色商品，包含去年被瘋搶的九州熊本酷MA萌系列，及今年新增的京都主題系列。期間首次有加價購活動，會員全店購物滿888元，可用999元加價購原價2620元的日本陶瓷刀具KYOCERA 14公分陶瓷刀及削皮刀組，限量7000組。

(中國時報)