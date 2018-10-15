超商挺小農 優質菜上市

2018年10月15日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

全家便利商店與青年農民合作，即起400家店鋪銷售「小青農場」系列蔬菜，39元起，以小份量為主，滿足小家庭需求。（全家提供）

萊爾富連續兩年與在地小麥農獨家合作，推出台灣小麥麵包，包含新福源花生、紫米黑豆與青醬起司，28元至30元。（萊爾富提供）

隨著民眾愈來愈重視食材來源，政府也提倡小農產品、推廣在地農業。全家便利商店即起在全台400間門市，打造「小青農場」專區，超過10多種蔬菜只要39元起，並喊出：「颱風不漲價！」此外，萊爾富已第2年與在地小麥農合作，推出多款獨家小麥麵包，力挺台灣農業。

「小農」一詞結合文青與愛台灣的鄉土情感，近年愈多愈多年輕人返鄉耕耘，打造台灣小型農業品牌。全家觀察，台灣單身與類單身人口超過900萬，販售小份量的蔬菜，方便小家庭料理。現在更進一步提供青年農民舞台，開賣由小農耕作的小白菜、地瓜葉、南瓜等超過10多種產品，售價平實，更將每位青農的照片張貼於包裝袋上，達到雙重行銷效益。

萊爾富也力挺台灣小麥農，推出新福源花生、紫米黑豆，與青醬起司等小麥商品，皆添加由嘉義東石在地種植的台灣小麥麵粉，及使用新竹新福源花生醬、台灣原生種台南3號青仁黑豆等，積極融合在地食材。

(中國時報)