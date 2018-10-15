百貨美食戰 南北搶日韓獨家

高雄漢神巨蛋的「千房大阪燒專門店」特別推出獨店限定口味「蔬菜大阪燒－咖哩口味」，280元。（漢神巨蛋提供）

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中國時報
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高雄漢神巨蛋的「あこや太羽」，為台灣消費者特別推出商業午餐，800元。
高雄漢神巨蛋的「あこや太羽」，全採用日本直送的新鮮魚貝類。（石欣蒨攝）
NeNe Chicken的「初雪起士炸雞」，在原味炸雞上撒上大量如下雪般的起司粉，甜甜鹹鹹的口味相當讓人回味。（翻攝NeNe Chicken官方網站）

百貨美食戰場南北開打，高雄漢神巨蛋自去年引進日本「餃子の王將」台灣1號店後，今年再度以全台首家的各日本餐飲品牌搶戰南台灣，包括到大阪必吃的「千房大阪燒專門店」、東京惠比壽的「あこや太羽」魚貝料理店等；而北部的信義誠品將由韓國代表的劉在石炸雞「NeNe Chicken」出戰。

「南霸天」漢神巨蛋，此次引進3大日本美食品牌，「千房大阪燒專門店」有日籍廚師現場料理，推出以香菜取代高麗菜，再配上咖哩及大阪燒醬，打造專屬台灣口味的「蔬菜大阪燒－咖哩口味」；「あこや太羽」現場即席料理從日本直送的各種新鮮魚貝類，感受滿滿的日本海味。

而走韓風的信義誠品就帶來由劉在石代言的「NeNe Chicken」韓國炸雞，今年7月來台快閃時，不到3小時完售200份，上周品牌在信義誠品B2樓層正式圍板，預告將於11月10日正式開幕，將帶來韓國當地熱賣的原味及6種特色口味，推出149元起的4塊及8塊炸雞套餐，滿足小胃口的饕客。

(中國時報)

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