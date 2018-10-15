BMW X5鋼鐵柔情夜浪漫

第一代BMW X5早在1999年上市，當時即以強勁外型兼具豐富的空間機能，在全球車壇投下震撼彈，而SAV（Sports Activity Vehicle）一詞不脛而走。時至今日已歷經20年、3個世代淬鍊，全新第四代BMW X5甫於10月2日巴黎車展亮相，它外型增加野性、內裝卻添浪漫，尤其15000顆LED光點，在全景天窗營造出迷人星空，越夜越美麗，開拓豪華運動休旅新格局。
展現強悍越野潛能
從早先BMW公布的設計草圖即可預見，第四代BMW X5將重新定義「X」車系設計語彙，直至實車亮相，終於讓世人見證，車身以更紮實壯碩的肌肉線條刻劃出霸氣外型；內裝搭載多項突破性創新科技，例如全數位虛擬座艙已整合領先業界的車聯網服務；在營造乘坐空間上，更運用頂級材質，打造出融合機能與美學的靜謐車室。
從車頭望去，放大的雙腎型水箱護罩採用外框一體化設計，視線轉至清晰刻劃的車側線條，即凸顯出全新世代BMW X5寬廣厚實的肩膀，而後輪拱處向後揚起，一路延伸至與尾燈相連，正有如職業運動員般完美體態。xLine風格套件以銀色專屬緞面鋁質打造水箱護罩、前進氣壩、窗框、車頂架，搭配銀色前後下護板、緞面鋁質雙邊單出矩形尾飾管、20吋xLine輪圈，展現強悍越野潛能。
自信眼神蘊藏王者氣息
全新世代BMW X5採取幾何造型LED頭燈，同時搭配前霧燈，自信眼神中蘊藏著王者氣息。這套BMW最新的智能雷射頭燈，內以湛藍色「X」型燈組呈現前衛風格，而照明距離更可高達500m，使目光更為銳利；至於尾燈則採用創新3D立體曲面設計，為車尾挹注未來科技元素。
前衛大器的頂級科技座艙
坐進車內，彷彿進入未來世界，大量科技應用徹底顛覆一般人對汽車座艙的既有認知。BMW總代理汎德預告，原廠中文智能衛星導航系統與BMW ConnectedDrive互聯駕駛服務等智能科技一應俱全，預計12月發表上市。
最快12月來台上市
別出心裁的中央鞍座設計除了整合引擎啟閉鈕、動態行車模式切換、氣壓懸吊按鍵、xOffRoad全地形越野套件控制鍵、iDrive中文手寫觸控旋鈕等功能外，冷熱恆溫功能置杯架還能將飲品隨時保持在最佳品嘗溫度，harman/kardon高傳真音響系統含16支揚聲器，帶給駕乘者頂級聽覺饗宴。
後廂搭載上下對開電動尾門啟閉系統，搭配40／20／40分離可傾倒後座椅背，行李廂容積可從650L擴充至1860L；若有7人乘坐需求，亦可加選第三排座椅。全新控制系統不僅使第二排座椅能夠電動控制前後滑移，還能電動調整第二排座椅椅背，整體操作更加符合人性化需求。
唯我獨尊 王者風範
全新世代BMW X5歸功於加長（+36mm成為4922mm）、加寬（+66mm成為2004mm）、加高（+19mm成為1745mm）的車身尺碼，軸距也順勢增長42mm成為2965mm，創造出更豪華舒適的寬敞車室空間。
BMW將提供V8汽油 462hp、直6汽油 340hp、直6柴油 400hp、直6柴油 265hp等4款引擎，搭配8速變速箱，而全車系配置智能全輪驅動，可提升克服不良路況的能力，在沙地、岩石、礫石或雪地上得到最佳操控性。
(中國時報)