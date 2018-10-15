BMW X5鋼鐵柔情夜浪漫

2018年10月15日 04:11 中國時報 陳大任 報導

鑽石切面的頂級水晶排檔桿塑造出尊貴高雅風采。（BMW提供）

氣壓懸吊按鍵、xOffRoad全地形越野套件控制鍵。（BMW提供）

15000顆LED光點，在全景天窗營造出迷人星空。（BMW提供）

全新設計六角形中控儀表台簡潔俐落並延續BMW千錘百鍊的駕駛者導向概念。（BMW提供）

全新世代BMW X5設計草圖。（BMW提供）

設計圖：全新世代BMW X5擁有自信的眼神。（BMW提供）

全新世代BMW X5設計草圖。（BMW提供）

設計圖：全新世代BMW X5以更紮實壯碩的肌肉線條刻劃霸氣外型。（BMW提供）

設計圖：入夜後能藉由絢麗的迎賓光毯及客製化的環艙氣氛燈渲染愜意放鬆的氛圍。（BMW提供）

幾何造型的LED頭燈及前霧燈使目光更為銳利。（BMW提供）

第一代BMW X5早在1999年上市，當時即以強勁外型兼具豐富的空間機能，在全球車壇投下震撼彈，而SAV（Sports Activity Vehicle）一詞不脛而走。時至今日已歷經20年、3個世代淬鍊，全新第四代BMW X5甫於10月2日巴黎車展亮相，它外型增加野性、內裝卻添浪漫，尤其15000顆LED光點，在全景天窗營造出迷人星空，越夜越美麗，開拓豪華運動休旅新格局。

展現強悍越野潛能

從早先BMW公布的設計草圖即可預見，第四代BMW X5將重新定義「X」車系設計語彙，直至實車亮相，終於讓世人見證，車身以更紮實壯碩的肌肉線條刻劃出霸氣外型；內裝搭載多項突破性創新科技，例如全數位虛擬座艙已整合領先業界的車聯網服務；在營造乘坐空間上，更運用頂級材質，打造出融合機能與美學的靜謐車室。

從車頭望去，放大的雙腎型水箱護罩採用外框一體化設計，視線轉至清晰刻劃的車側線條，即凸顯出全新世代BMW X5寬廣厚實的肩膀，而後輪拱處向後揚起，一路延伸至與尾燈相連，正有如職業運動員般完美體態。xLine風格套件以銀色專屬緞面鋁質打造水箱護罩、前進氣壩、窗框、車頂架，搭配銀色前後下護板、緞面鋁質雙邊單出矩形尾飾管、20吋xLine輪圈，展現強悍越野潛能。

自信眼神蘊藏王者氣息

全新世代BMW X5採取幾何造型LED頭燈，同時搭配前霧燈，自信眼神中蘊藏著王者氣息。這套BMW最新的智能雷射頭燈，內以湛藍色「X」型燈組呈現前衛風格，而照明距離更可高達500m，使目光更為銳利；至於尾燈則採用創新3D立體曲面設計，為車尾挹注未來科技元素。

前衛大器的頂級科技座艙

坐進車內，彷彿進入未來世界，大量科技應用徹底顛覆一般人對汽車座艙的既有認知。BMW總代理汎德預告，原廠中文智能衛星導航系統與BMW ConnectedDrive互聯駕駛服務等智能科技一應俱全，預計12月發表上市。

最快12月來台上市

別出心裁的中央鞍座設計除了整合引擎啟閉鈕、動態行車模式切換、氣壓懸吊按鍵、xOffRoad全地形越野套件控制鍵、iDrive中文手寫觸控旋鈕等功能外，冷熱恆溫功能置杯架還能將飲品隨時保持在最佳品嘗溫度，harman/kardon高傳真音響系統含16支揚聲器，帶給駕乘者頂級聽覺饗宴。

後廂搭載上下對開電動尾門啟閉系統，搭配40／20／40分離可傾倒後座椅背，行李廂容積可從650L擴充至1860L；若有7人乘坐需求，亦可加選第三排座椅。全新控制系統不僅使第二排座椅能夠電動控制前後滑移，還能電動調整第二排座椅椅背，整體操作更加符合人性化需求。

唯我獨尊 王者風範

全新世代BMW X5歸功於加長（+36mm成為4922mm）、加寬（+66mm成為2004mm）、加高（+19mm成為1745mm）的車身尺碼，軸距也順勢增長42mm成為2965mm，創造出更豪華舒適的寬敞車室空間。

BMW將提供V8汽油 462hp、直6汽油 340hp、直6柴油 400hp、直6柴油 265hp等4款引擎，搭配8速變速箱，而全車系配置智能全輪驅動，可提升克服不良路況的能力，在沙地、岩石、礫石或雪地上得到最佳操控性。

(中國時報)