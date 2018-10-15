2018年10月15日 04:11 中國時報 凌拂

玻璃珠遊戲。（凌拂提供）

編按《文訊》團隊每年於重節前或當日舉辦藝文界盛事「文藝雅集」，今年10月17日在台大醫院國際會議中心舉辦。「文藝雅集」於民國77年由《文訊》發想企畫，原名文藝界重陽敬老聯誼活動，堅持迄今三十年。 秉持「薪傳文藝智慧，重建文藝倫理」宗旨，藉重陽安排聯誼聚會向資深文化人獻上敬意。2018年「文藝雅集」第三十屆，《文訊》雜誌特邀三十位資深作家分享個人三十歲前後人生歷程或創作方向的重要轉捩，出版《菁彩三十‧風華相會》專刊。本刊精選其中三位作家愛亞、劉靜娟、凌拂作品與讀者分享，共同慶賀這場文藝界盛事。

一天偶然看到電視《清涼音》的演講節目，內容吸引我就看下來了。是文化學者曾仕強談歷史吧，講的是劉伯溫。

這是我第一次在影視上看到講者，教授剖析文化、歷史、社會、生命情境，深入有趣，甚有個人的閱歷。出入古今，引經據典，從文化中看傳承，並幽默提攜現世生活，不時散發著個人學養的光芒。

之所以提這段，是因為引據內容深見專業陶養，然講者卻說他個人的生命成長啟蒙甚晚，四十之後方見精神。這是句題外話，當然也是講者自抑謙沖之辭。一語帶過，但於我心則留存有感。

生命的成長難在恰到好處。羅傑以科學天才12歲上哈佛，在科學領域，也許20歲可以培養出一個老成的科學家，但人文心智的成長慢熟，不有些年歲難有純熟的見地。憨駑如我，實則轉捩不在三十，至於四十呢，還方正有大惑。

我近日翻讀赫塞的《玻璃珠遊戲》，對生命的微分困惑一樣未解。約瑟夫‧克涅奇是書中主角，身為長老，他曾對一位學生說：「很可惜，你們不知道什麼是生活中的奢華與浪費。我做學生時，也和你們一樣，只知道學習與工作，不敢浪費時間。我們自認很勤勉，卻不太清楚自己在做什麼，也不會安排屬於自己的時間。然後，上級突然下了一道命令，要錄用我們擔任教職，或接受一項任務或職位。從那時起，我們便步步高升，哪一天不期然發現，自己被捕在責任之網中，愈動網得愈緊。工作本身很繁瑣，但每件事都得操心，因此工作量往往超過時間和能力的負荷。這樣持續下去，本也可平靜無事。但是假如我們在教室、檔案室、祕書室、會客室、會議室或出公差時，想到我們曾經擁有過又失去的選擇工作及研究的自由，必定會渴望時光倒流，幻想再度擁有自由工作與研究的機會。」

回首來處，這是多數人的一生大致吧。平凡如我，微分水紋波瀾未曾稍歇，但說無事也算無事吧。生命本無所謂開始、本無所謂結束，人生每一個涓滴的匯聚，都醞釀了下一刻齒輪轉動的能量，即便生命的轉折處，看似驚天，爆發的動力也不是偶然，只是那涓滴的動量我們未曾察覺。（本文摘錄文訊雜誌2018重陽特刊《菁彩三十．風華相會》）

(中國時報)