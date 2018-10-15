2018年10月15日 04:11 中國時報 蘭采勇

家鄉曾流傳過這樣一首童謠：「甩手甩手走人戶，拈不到嘎嘎（肉）拈蘿蔔。」走人戶是地方方言，其真實意思就是走親戚。鄉里人因為代代相傳、家家相鄰、禮尚往來的緣故，親情很近，左鄰右舍都沾親帶故，除了逢年過節走親戚外，凡是某一戶人家婚喪嫁娶，附近的人註定也要上門略表心意。

既然是表達心意，肯定就不能「打甩手兒」（打空手），得準備點「禮信」，也就是我們當下人稱之的禮物等。在缺衣少穿的年代，這禮物也並非如現在這樣，出手非得幾張百元大鈔，很簡單，一般就是一斤重量的白糖或冰糖，外加一瓶密封的白酒，特殊的關係也無非是再加上三五幾塊錢。就這樣，這禮物放在袋子裏，隨著那慢悠悠的步伐來回甩動著，「甩手甩手」的叫法自然就更加生動、貼切。

剛剛經歷過計劃經濟時代，人們不再憑藉著定量的糧票、布票、肉票、油票去街上的供銷社購物，大多數家庭依然處於溫飽問題都未解決的階段，除了喪事，一般家庭無力承擔一次酒宴的花銷。不過世事無絕對，也有著少量的家庭因為有一定的外來經濟支撐，就會甘冒著「虧本」的風險在鄉里人面前「顯擺」一次。

辦一次酒宴，就在自家院壩。左鄰右舍中部分有著一技之長的村民就會被邀請提前進駐幫忙，殺豬、淘菜、切菜、炒菜、煮飯、上蒸籠，準備的是傳統的「九大碗」，吃的是平常稀缺的豬肉，喝的是轉轉酒，特別有意思。

那時候，一頭豬往往是全家人一年的油水。在節慶和農忙之餘吃到一頓肉，那真的是一種奢侈了，也常常被人們稱之為「打牙祭」。既然走人戶能「打牙祭」，嘴饞的小孩子特別喜歡跟大人一起「趕路」。宴席現場，就會雲集村子裏的大部分小孩，部分小孩將佔據八方桌上的一席之位，主人家儘管心頭極不願意待見這種「1+1」模式，但卻不能將情緒表現出來，依然笑臉相迎。

走人戶的「禮信」，一部分是在街上的小食店買的，還有一部分就是別人送禮積攢下來的。積攢下來的白酒因為密封的原因，其品質毫無影響。而那糖類的東西就有點惱火了，如間隔時間稍長，就會接觸空氣中的水分而產生一定的物理反應，再加之家中偶有貪吃的小孩會悄悄地翻箱倒櫃偷吃一點點，其重量和外形就與最初的有了一定的差距。走人戶之前，家中的長輩們習慣用舊報紙把糖包裝一下：一張報紙往桌子上一鋪，將那冰糖或白糖往中間一倒，一雙滿是褶皺的手在翻折之間很快就把糖包起來，附上一層紅紙，再用稻草稈或小繩綁紮好。

那一包糖、一瓶酒，或許就會在村裏的多戶人家的手中擔負起迎來送往的職能，分量少了，但相互之間的情卻濃了。

酒宴現場，數十上百人聚在一處，在一陣鞭炮響後，於漫天青煙中按長幼尊卑圍坐在一張張八仙桌旁，伸筷暢食，一碗酒轉著圈兒地喝，不忌諱這忌諱那，只傳遞心心相印的真情實意。廚房的土灶上疊著高高的蒸籠，熱氣騰騰，簡易的案板上堆滿菜肴、餐具。腰拴一截油漬斑斑圍裙的廚師如帶隊出征的將領，一邊操持著鍋鏟在鐵鍋裏翻炒，一邊指揮有序翻開蒸籠裏的菜品，一碗碗菜流水一樣地端上桌子，一個個賓客盡情享受著舌尖上的快感，一碗碗酒更是推波助瀾將現場的情緒調動到了極致。

小孩子在桌子上最慌吃，何況平時難以吃到如此豐盛的東西，上桌之初還能循規蹈矩地坐在位置上，把端上來的菜嘗個遍。可過不了多久，肚子也不再是饑腸轆轆的，他們就開始轉移陣地，有的在院壩周圍瘋跑，有的就去廚房窺視「軍情」－－下一道菜是什麼？遇到喜歡吃的，就招呼著回到桌子上。

孩子們在吃和玩之間，總是不能兼顧的。就算不吃了，特別是遇到鹽燒白、夾沙肉等油水多的菜時，大人們也是會幫著拈到碗裏，等酒宴結束後用蔬菜葉或是帶在身上的小手帕打包帶回去慢慢吃，或給家裏沒能來走人戶的家人吃。每一桌的鹽燒白、夾沙肉就只有八片，每人一片，不多不少。畢竟物以稀為貴，曾聽說過一外地人回來參加酒宴因不懂得這樣的民俗，多拈了一塊鹽燒白，結果與沒吃到的人發生了口角之爭。在人們「談肉色變」的當下，類似的情況是絕不可能發生的，一餐下來，人們吃得起勁的是素菜，桌上剩得最多的是葷菜。

抹一抹那油膩的嘴，給主人家道了聲「謝」，人們又踏著那慢悠悠的步伐，拎著那打包的菜，一甩一甩的，走在回家的路上。

(中國時報)