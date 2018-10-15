2018年10月15日 04:11 中國時報 周末／原作、笑臉貓／改編

第一百零九章 喪（下）

富察府裡，爾晴的肚子越發大了，行動漸漸困難，大多數時候都像今天一樣，坐在椅子裡，任由身旁的侍女為她揉肩，餵食，以及說些有趣的事兒逗她開心。

「傅恆去哪兒了？」爾晴吃了一顆紅棗，問道。

杜鵑忙回道：「今日收到緊急軍情，少爺奉旨入宮去了，現在這個時辰，應該在養心殿。」

爾晴一笑：「皇后剛剛失去了七阿哥，皇上是生父，傅恆又是親舅舅，可這兩個人都不在皇后身邊，男人可真是心狠啊！」

杜鵑垂下頭，不好也不敢接她的話。

皇后遭了這麼大的難，消息連夜傳回富察家，老夫人立刻暈了過去，醒過來，也一直在哭，兩隻眼睛原本就看不大清東西，如今哭多了，便越發不中用了。老爺與她伉儷情深，見老妻如此，心中同樣不好受，一夜之間白了不少頭髮。

傅恆更不必說，他今日是繃著臉出門的，知他性情的人，便知他這次進宮，多半是要為自家姊姊尋個公道。

上上下下唯有爾晴無動於衷，全不將皇后的事放在心上，仍有閒情逸致賞花，棗子還多吃了幾個。

又咬了一顆棗子在嘴裡，咀嚼片刻，杜鵑伸手過去，爾晴將棗核吐在她手心，然後拿出帕子擦了擦嘴，道：「我是皇后的弟媳，理應代替額娘入宮去看望皇后娘娘，你說呢？」

杜鵑一愣，「可是少爺不准您出門。」

「你想想清楚，再與我說話。」爾晴輕輕撫摸自己的小腹，慢條斯理道，「傅恆是你現在的主子，這兒是你將來的主子。」

杜鵑看著她的小腹，神色複雜。

「走吧。」爾晴將手往前一伸，示意她扶自己起來，「送我進宮。」

這位稀客的到來，叫明玉吃了一驚。

「你怎麼來了？」她問，聲色有些沙啞，眼圈也有些泛紅，顯是哭了一夜。

「我是來探望皇后娘娘的。」爾晴道。

明玉猶豫地看了寢殿深處一眼，裡頭黑洞洞的，所有的窗戶都關上，厚厚窗簾落下來，靜默得像一間巨大的墓室，「娘娘現在誰都不想見。」

爾晴嘆道：「我知道，不過，越是一個人待著，越容易胡思亂想，讓我單獨陪娘娘談一談吧。」

見明玉還有些猶豫不決，爾晴拉了拉她的手，親暱如從前，「從前我是最懂娘娘心意的人，又是富察家的兒媳，照顧開解娘娘，實在責無旁貸。明玉，讓我進去吧，就算勸不了娘娘，也總是個安慰。」

若是明玉自己勸得了皇后，自不需要她幫忙，只是她嘴笨，那個最伶牙俐齒的魏瓔珞又恰好不在身邊，最後只能將希望寄託在這個長春宮的舊人身上，嘆道：「好吧，你進去試試吧。」

爾晴微微一笑，走進了寢殿內。（待續）

(中國時報)