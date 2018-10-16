挾反洗錢之名 緊掐兩岸金流！蔡政府選前「嚴審台商」

2018年10月16日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

又見奧步！挾防制洗錢之名，政府全面掐緊兩岸金流，包括一銀在內的公股行庫即日起嚴格執行，台廠對大陸地區的匯款及收款，必須備妥詳細的交易憑證，否則禁止匯出入。不過此禁令只限大陸地區，不含其他國家，不僅針對性相當強烈，更因選前嚴審台商金流，也引來假反洗錢之名，行東廠查帳之實的質疑。

須提詳細憑證 銀行才放行

「這政府瘋了！」昨早接獲銀行通知的竹科財務主管痛批，政府高舉反洗錢大旗，卻要求銀行下手嚴審金流，根本是整自己人，備妥詳細憑證不是問題，但「有了才放行」，等於是回到金融管制時代，宛若戒嚴。

事實上，過去兩岸資金往來，都會要求廠商備妥相關資料5年，以利後續抽查。不過從昨天開始，不能只是留妥交易單據，而是要先出具詳細的交易憑證，由銀行決定是否放行，撇除此舉擾民、效率不彰不說，更給了主管機會相當大的准駁權，直接干預金流。

禁令僅限大陸 針對性強烈

一銀則解釋，是為了符合防制洗錢及打擊資恐之規定，進行系統優化程序，查核名稱是否有洗錢及資恐風險，由於國人與大陸地區往來頻繁，故系統上須進行大量判讀，並向客戶作雙向比對之動作，以確認名單是否相符。竹科財務主管坦言，政府要防制洗錢，廠商絕對全力配合，但這禁令僅針對大陸，針對性太過強烈，頗有假反洗錢之名，行監視、甚至干預資金運用之實，讓人難以苟同，更把兩岸都設廠的台商當作次等公民。

國民黨立委曾銘宗表示，就分工來看，央行管的是匯出入的總量管制，但實施細節由金管會管，若涉及緊縮兩岸金流，不只金管會，央行恐也得說個清楚，是否參與其中。

憂錢挹注藍營 台廠淪箭靶

銀行主管表示，真要洗錢，不會看你的國籍跟地點，如果只是針對大陸地區強化，確實說不過去，也與防制洗錢的實務不符；加上此次是由海外分行較多的一銀「試行」，據了解兆豐也將跟上，再擴及至全體銀行，那就是件相當可怕的事。

「我們也是棋子！」銀行主管私下表示，選舉將近，兩岸關係緊繃，台廠自是箭靶，加上黨產會幾乎已把國民黨的錢抄光，綠營當然合理懷疑，會否從大陸搬錢，把錢匯回台灣挹注藍營打選戰，當然得嚴格審查。

(中國時報)