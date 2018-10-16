申請以觀察員身分參與！國際刑警組織年會 我再叩關

2018年10月16日 04:11 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

繼2016年叩關失敗後，今年我國再度申請以觀察員身分，出席國際刑警組織（INTERPOL）11月中旬於杜拜召開的第87屆年度大會。警政署刑事局昨表示，9月間已正式用局長蔡蒼柏名義致函該組織，盼我方能有意義參與會議、機制及活動，包括使用「I-24/7全球警察通訊系統」及訓練。

由於身兼國際刑警組織主席的大陸公安部副部長孟宏偉，日前疑因涉案遭調查，被解除主席職務，目前主席為韓國籍高級副主席金正陽代理，在此時機宣布申請參加年會，是否有特殊考量，認為成功機會較高？刑事局強調，我方事前早已評估要再次申請，與該組織主席異動無關。

韓籍代理主席 評估時機得宜

據了解，警政署日前舉辦「2018國際警察合作論壇—打擊跨境電信詐欺研討會」，來台與會者和我警政高層互動不錯，加上台韓之間在共同打擊詐欺及毒品犯罪有相當好的合作成果，警政署長陳家欽遂指示刑事局長蔡蒼柏積極評估參與國際刑警組織的可行性。

刑事局指出，全球化跨國犯罪猖獗，為落實國際刑警組織宗旨，及確保推動所有警察機關廣泛可能的互助合作，台灣自許與全球執法人員共同打擊犯罪，彌補全球安全網絡缺口為目標。刑事局也說，跨境打擊犯罪是低度政治議題，希望能摒棄政治意識型態，重返該組織。

我國自2016年起重新提案，盼能先以觀察員身分參加大會卻遭拒。當時大陸國台辦回應，由於「眾所周知的原因」，兩岸制度化協商與交流機制都已經停擺，相關問題很難處理，政府只能表達嚴正抗議。去年大會在北京舉辦，因兩岸關係急凍，我方評估後沒申請。

盼摒棄政治立場 爭重返組織

刑事局說，今年以來，我方在跨國打擊犯罪上表現亮眼。包括首度在歐洲破獲詐騙機房，同時與日韓、東南亞等國的緝毒交流也更為密切，更首次於歐盟派駐聯絡官，也從菲律賓手中遣返美籍殺人犯，這些國際共打成果，已獲許多理念相近且友我國家支持，讓我方有信心再度叩關。

INTERPOL成立於1923年，是僅次於聯合國的全球第二大政府間國際組織，全球最大打擊與防制犯罪的警察合作平台，總部在法國里昂，現有192個會員國。我國於1984年大陸申請入會後，退出該組織，該組織目前與我國無任何直接接觸，僅能透過日本傳遞情資。

(中國時報)