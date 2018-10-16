明年預算也刪 宣示非打假球！深澳廠掰了 經濟部：2個月內廢環評

2018年10月16日 04:11 中國時報 廖德修 、 葉德正 ／綜合報導 ／綜合報導

行政院長賴清德12日宣布停建深澳電廠，外界質疑是「打假球」，擔心選前說一套，選後做一套。經濟部長沈榮津昨於立法院社福及衛環委員會重申不建深澳廠，會在2個月內完成所有行政程序；經濟部能源局副局長李君禮補充：「就是廢止深澳電廠環評。」亦即3月14日通過的環差處分，以及2006年的環評審查結論均將廢止，深澳廠確定不會復活。

藍委蔣萬安等人昨於委員會臨時提案，要求經濟部、環保署必須依法廢止深澳廠環差、環評結論，日後才不致出現髮夾彎。環保署表示應由台電、經濟部提申請，李君禮認為沒必要，賴揆已說停建就不會動工；雙方僵持不下暫時休息，委員會要求沈榮津前來說明。

藍委出招 防髮夾彎再現

沈榮津到場後與幕僚協調，並詢問環保署意見，隨即同意朝野立委的共同提案，表示會依據行政程序、完成不建深澳廠的承諾。公文旅行走完大約需2個月，藍委質疑會不會中途變卦？沈榮津說：「不會啦！明年（深澳廠）預算也會刪掉。」

對於藍委與環團堅持的環差、環評都要廢止，以免深澳廠捲土重來，李君禮起先回答一切按照法規走，在媒體追問下才鬆口：「就是廢止深澳電廠的環評。」

照委員會通過的提案內容，深澳電廠仍在籌設階段，經濟部尚未核發籌設許可，應指示台電停止申設並刪除明年預算。再由經濟部向行政院提報廢止原先核定的投資計劃，獲得同意廢止的函文後，即可指示台電依程序檢具不開發理由，再由經濟部送交環保署，依法公告廢止環評結論。

新北舉證 蘇拍板蓋深澳

也因此，包括3月通過的深澳廠環差，以及2006年通過的環評都將被廢止。如果日後經濟部想在深澳建置電廠，就要以全新開發案接受完整環評程序的檢驗，想再通過就很困難。

至於深澳燃煤電廠是誰拍板？新北市府15日拿出立院公報佐證官方文書都顯示是在蘇貞昌任閣揆時期，籲「蘇貞昌別公然撒謊」，環保局長劉和然更強調，如要2個月才能廢止環評結論，屆時已經選完，等於坐實外界「選舉操作」，應在選前就請經濟部廢止開發許可、環保署廢止環評審查結論並立即公告。

劉和然說，肯定賴揆願意對深澳燃煤電廠案懸崖勒馬的心意，但停建後單就新深澳燃煤電廠是誰核定就已爭論不休，可是這些都有公文書可佐證，何須爭論？

(中國時報)