深澳電廠掰了！新聞透視－藍綠陷泥巴戰 能源政策搖擺

2018年10月16日 04:11 中國時報 張理國 、 廖德修

一場地方大選揭開蔡政府非核家園真面目，底牌就是仰賴天然氣發電。連日來藍綠深陷在深澳電廠到底是蘇貞昌，或是朱立倫核准的泥巴戰裡，不可自拔，但其實民眾要的不是這個問題的答案，而是台灣的「能源政策」到底是什麼？藍綠不論中央跟地方都該表態，讓民眾有清楚的選擇。

尤其深澳電廠髮夾彎昨於朝野立委堅持下，經濟部長沈榮津不得不親自到場做出承諾，將依法走完行政程序廢止環評，不過需要2個月時間。有環保團體質疑，觀塘換深澳決策倉促，深澳案一夕就可翻盤，2個月後是12月15日，九合一選舉早就過了，誰知道會不會又出現另一個髮夾彎？

何況九合一選舉，空汙問題是中央的能源政策之戰，也是民眾選擇地方縣市長的重要參考。事關民眾切身的呼吸權益，地方父母官不分藍綠都責無旁貸，態度絕對不是如民進黨新北市長候選人蘇貞昌所說「一場選舉只剩下一個電廠興建與否」。比起藍綠互不認帳的地方政績，民眾的呼吸權可能是下屆百里侯任內第一個、也是最顯著的政績，候選人當然要表態。

眼見蘇貞昌選情不佳，政院在一周之內火速決定以觀塘第三天然氣接收站通過環評，宣布深澳電廠停建，並強調不是選舉考量，但若非選舉考量，只差1個月，何不選後再宣布。如今藍綠互推深澳電廠興建決策，卻忘了民眾最關切的是「能源政策」。

更重要的是，蔡政府並未保證深澳電廠停建後絕不重啟興建，環署說2個月後再撤深澳環差，是否將留待選舉過後再說，或者明年還有翻案機會？難怪國民黨新北市長候選人侯友宜認為「選前不蓋、選後硬蓋」的疑慮未除。

民進黨的能源政策問題是在非核家園的情況下，高達80％全部仰賴火力發電，也就是再生能源20％加上天然氣50％以上，換句話說，在2025年幾乎逾7成的能源都有高度不確定性，國民黨應該針對這樣的政策特性提出自己的能源政策。

換言之，天然氣就是民進黨的「孤注一擲」，除非深澳電廠還有伏筆，而國民黨的責任，則是要端出更好的牛肉，讓民眾在免於空汙的情況下，可以有穩定乾淨能源的第二種選擇。

(中國時報)