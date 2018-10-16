藍轟沈榮津李應元下台

2018年10月16日 04:11 中國時報 周毓翔 、李宜秦／台北報導 、李宜秦／台北報導

行政院長賴清德上周拍板停建深澳燃煤電廠，國民黨立委昨舉行記者會痛批賴清德髮夾彎只是為了選舉操作，應該為此對外公開道歉。國民黨團書記長曾銘宗認為，賴清德把能源政策、環評都當兒戲，一切只為選舉操作，應該對外公開道歉，經濟部長沈榮津及環保署長李應元也應為了自己過去的決策錯誤下台。

國民黨團總召江啟臣指出，停建深澳明顯是選舉操作，所以才會政策髮夾彎、初一十五不一樣，現在很多人都說，「寧可相信鬼也不相信賴清德那張嘴」，他質疑民進黨接下來可能還會有很多破壞制度、違反行政中立的作為會陸續出現，

江啟臣提到，賴清德上周五備詢時竟然把新北市長朱立倫扯進來，說要檢討朱立倫，但事實上，深澳電廠是在謝長廷擔任閣揆任內由經建會核定通過的計畫，又在蘇貞昌擔任閣揆任內通過環評，許多更新及擴建的計畫也都在蘇貞昌任內進行。

曾銘宗表示，賴揆說不蓋深澳電廠，蘇貞昌竟還誇說是「科學上專業」，把能源政策與環評程序當作政治操作，沈榮津與李應元都應該要因為政策錯誤而下台負責。

多位立委昨天也認為，「沒辦法處理核廢就沒有立場談核能」，原能會主委謝曉星則表示，除非修改《電業法》，否則沒有以核養綠的空間。

謝曉星表示，停建深澳電廠並不會影響非核目標，且核一廠的除役許可已提出，尚在等待環評通過，核二廠除役許可預計年底會提出，核三廠預計後年會提。他並表示：「除非修正《電業法》，否則沒有以核養綠空間。」

另外，原能會未來恐被降級為行政院核能安全委員會，柯志恩質疑：「降級成三級機關還能跟台電或經濟部抗衡嗎？轉型後是否會面臨人力缺口？核能人才是否會被大陸挖走？」

謝曉星則表示「核電廠除役與核廢處理等都還是需要核電人才」，因此國內人才不至於全部流往對岸，立委黃國書贊同表示「至少2025年前都還需要他們」。

(中國時報)