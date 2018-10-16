鎖定台商防洗錢 東廠再現

2018年10月16日 04:11 中國時報 黃琮淵

亞太防制洗錢組織（APG）即將來台，「防制洗錢」就像把尚方寶劍般，隨時就可查金流、限制資金出入，這權力其實大到跟舉著「轉型正義」大旗的促轉會沒什麼兩樣，再這樣毫無節制，也就是個「金融東廠」。

對金融機構來說，現在只要聽到「防制洗錢」就有如夢魘，投入鉅資建置系統不說，受不完的訓、開不完的會，面對客戶更是到了「看到影就開槍」，把客戶當賊，寧可錯殺一百、就是不能放過任何可能洗錢的嫌疑犯。

這樣肅殺的氛圍，就跟回到白色恐怖時期沒兩樣，過去要求台廠與對岸資金往返，備妥文件備查，現在是要繳交文件後等候放行，講好聽點，這都為防制洗錢，大家相忍為國，但背後沒講的政治目的，卻路人皆知。

更何況，要台廠把所有資料統統印出來，逐案等候審查的作法，猶如回到上個世紀般，在數位時代中，不僅浪費資源，更毫無效率可言，要說台灣未來要如何發展fintech，還真的給人不知今夕是何夕的錯亂感。

主管機關有千萬個理由，這些都是因應防制洗錢的必須作為，但「先射箭再畫靶」的特殊設計，就是針對台商、台廠。說直接點，要防洗錢必是全球接軌、全面防堵，怎會傻到只防特定對象，這說詞到底誰會信？

平心而論，這跟促轉會沒兩樣。促轉會喊轉型正義，可以自行定義誰該被除垢，如今「洗錢防制」大旗之下，誰敢不聽話，就合理懷疑其資金有問題，動輒搬出行政程序刁難，隨時對不聽話的台商、台廠施予重罰。

最諷刺的是，蔡總統上周才在國慶文告，強調如果有「願意回台灣投資的台商，我們鼎力相助」，但若是台商回台後，得接受這樣的特殊對待，連最基本的金流權都被閹割，如此惡劣的經商環境，誰會想回來？

蔡政府盡失民心，是因為玩過火，把嚴肅的轉型正義當作私人刑堂，如今又把洗錢防制當作整治台廠、台商的手段。只能說，如果死性不改，「張天欽們」不會絕跡，「東廠們」只是以不同形式，繼續為所欲為。

(中國時報)