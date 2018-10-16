金管會查OBU 花萬元就過關

2018年10月16日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

洗錢防制竟有差別待遇！相較於選前嚴查兩岸金流，金管會去年起徹查15萬OBU（國際金融業務分行）客戶是否為幽靈，卻便宜行事，僅只要求提出公司所在地的註冊登記即可，這類證明文件每份要價180～300美元不等，若真有心躲避追查，花不到萬元就可過關。

為避免紙上、幽靈公司氾濫，金管會去年起要求銀行徹查OBU帳戶，並同時修正「國際金融業務分行管理辦法」，銀行必須在去年底前重新確認客戶身分，給予適當監控，若是客戶不補件，就必須列入洗錢及資恐風險等級，最嚴重情況是強制關閉帳戶。

金管會一聲令下，銀行啟動找人大作戰，扣除靜止戶或是失聯戶頭，一律要求開戶公司提供公司所在地的註冊登記，證明公司存在，並要求在期限內交回給銀行。

「意思就是說，其實你只要花不到1萬元，就完全safe了！」大型企業財務長直言，要註冊登記非常簡單，管他是開曼群島還是哪裡，花個180～300美元就可取得，但只是證明有這間公司，不能證明是否為洗錢高危險群。

大型企業財務長說，這就像徹查上千萬的民眾存款帳戶，要你去補雙證或戶籍謄本，就是補足程序，但沒在管你帳戶用途。講直接點，如果真的要查是否非法洗錢，應該去看帳戶進出跟公司實際營運否，但都沒有。

「人力物力都做不到」，行庫主管大嘆，金管會為衝洗錢防制績效，一口氣就要求徹查15萬客戶，除了檯面上看得到的大型公司，找得到聯絡人，許多都呈現失聯，於是就只能把沒在使用的帳戶關一關，向上交差。

行庫主管坦言，若以註冊登記去認定有沒有洗錢之嫌，真的很瞎，擺明虛應故事，因若真的有意洗錢，當然是從假公司、假帳號到假交易都做好做滿，很難挑得到毛病，金管會只看註冊認定，對洗錢防制毫無助益。

事實上，OBU是時代產物，過去為了鼓勵外國人來台開設帳戶，對OBU的監管較寬鬆，結果多吸引台商開戶，但因OBU客戶來自各國，比較難證明是否有實際營運，加上跨境洗錢風險相對較高，便列為洗錢防制首要目標。

(中國時報)