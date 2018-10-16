南韓史上最大冰毒案 逮3台嫌

2018年10月16日 04:11 中國時報 蔡鵑如 、 胡欣男 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣毒步全球

南韓檢方昨宣布偵破史上最大冰毒（甲基安非他命）走私案，破獲由台灣、日本、南韓等地黑幫組成的跨國販毒集團，起出市價高達3700億韓元（約合台幣109億元）、重112公斤的冰毒，並逮捕包括3名台籍男子和日、韓籍在內的8名嫌犯。南韓檢警表示，已和台、日、泰國警方合作進行調查。

台男負責交貨 離境前被逮

刑事局昨指出，今年8月初，南韓緝毒人員在首爾的咖啡廳，監控到25歲台籍張姓男子與人交付毒品樣本，洽談後續交易。韓方將張的照片提供我駐韓聯絡官，請求協查，我方查出身分後，韓方立即實施境管。

張男為跨國販毒集團的運毒交通，負責與當地的毒梟接頭交貨，在首爾的行蹤飄忽不定，韓國警方密集跟監仍查不出毒品藏放處。直到8月26日，張姓男子突然至仁川機場欲搭機離境，韓方立即逮捕他，偵訊突破其心防，發現毒品藏在鬧區的酒店式公寓。

原在北市酒店泊車 為錢涉險

韓警在公寓房內的衣櫥、洗衣機旁，找到4個大行李箱，打開全是包裝成袋的安非他命，共90公斤。韓警同時在首爾幾個租屋處，拘捕台籍的25歲沈姓、30歲曾姓共犯；另有5名韓國籍等共犯，並透過國際刑警組織通緝另4名嫌犯。

刑事局說，3名台嫌無前科，均是經濟狀況不佳的年輕人，其中，張原在北市東區酒店擔任泊車少爺，他供稱，從客人的友人處得知這個「賺錢機會」，以每趟20萬元代價，負責到韓國收貨並與買家接頭。他7月抵達韓國，但只有食宿免費，因毒品尚未悉數盤出，還沒拿到酬勞就遭逮。

毒藏機器 從曼谷走私到釜山

韓警事後溯源查出這批毒品係7月時夾藏在機器裡，從泰國曼谷港循海運走私到釜山港入關，已有22公斤流入市面，總計112公斤安毒，黑市價達新台幣100億。

南韓媒體報導，釜山海關並未發現以焊接封存藏在機器內的走私毒品。海關當局則稱，港口海關通常很難查獲毒品走私，在所有運往南韓的貨物中，因時間關係，會遭毒品檢驗的比例僅2％。而冰毒因無色無味，即使海關配備緝毒犬，也很難揪出來。

台日黑幫參與 追查幕後策畫

韓國警方認為，台灣竹聯幫、日本稻川會等黑幫成員參與此次販毒任務；南韓檢警也正在追查於幕後策畫、且對8嫌下指導棋的另外4人，同時委請泰國警方提供螺絲製造機運送的資料，以找到冰毒源頭。

(中國時報)