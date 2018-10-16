南韓史上最大冰毒案 逮3台嫌

南韓破獲史上最大毒品走私案，共逮8名嫌犯，其中3名台灣人，毒販將毒品藏在螺絲工具機中，自泰國走私到釜山，估計黑市價逾百億台幣。（摘自Seoul Metropolitan Police Agency）

友善列印
中國時報
／綜合報導
台灣毒步全球

南韓檢方昨宣布偵破史上最大冰毒（甲基安非他命）走私案，破獲由台灣、日本、南韓等地黑幫組成的跨國販毒集團，起出市價高達3700億韓元（約合台幣109億元）、重112公斤的冰毒，並逮捕包括3名台籍男子和日、韓籍在內的8名嫌犯。南韓檢警表示，已和台、日、泰國警方合作進行調查。

台男負責交貨 離境前被逮

刑事局昨指出，今年8月初，南韓緝毒人員在首爾的咖啡廳，監控到25歲台籍張姓男子與人交付毒品樣本，洽談後續交易。韓方將張的照片提供我駐韓聯絡官，請求協查，我方查出身分後，韓方立即實施境管。

張男為跨國販毒集團的運毒交通，負責與當地的毒梟接頭交貨，在首爾的行蹤飄忽不定，韓國警方密集跟監仍查不出毒品藏放處。直到8月26日，張姓男子突然至仁川機場欲搭機離境，韓方立即逮捕他，偵訊突破其心防，發現毒品藏在鬧區的酒店式公寓。

原在北市酒店泊車 為錢涉險

韓警在公寓房內的衣櫥、洗衣機旁，找到4個大行李箱，打開全是包裝成袋的安非他命，共90公斤。韓警同時在首爾幾個租屋處，拘捕台籍的25歲沈姓、30歲曾姓共犯；另有5名韓國籍等共犯，並透過國際刑警組織通緝另4名嫌犯。

刑事局說，3名台嫌無前科，均是經濟狀況不佳的年輕人，其中，張原在北市東區酒店擔任泊車少爺，他供稱，從客人的友人處得知這個「賺錢機會」，以每趟20萬元代價，負責到韓國收貨並與買家接頭。他7月抵達韓國，但只有食宿免費，因毒品尚未悉數盤出，還沒拿到酬勞就遭逮。

毒藏機器 從曼谷走私到釜山

韓警事後溯源查出這批毒品係7月時夾藏在機器裡，從泰國曼谷港循海運走私到釜山港入關，已有22公斤流入市面，總計112公斤安毒，黑市價達新台幣100億。

南韓媒體報導，釜山海關並未發現以焊接封存藏在機器內的走私毒品。海關當局則稱，港口海關通常很難查獲毒品走私，在所有運往南韓的貨物中，因時間關係，會遭毒品檢驗的比例僅2％。而冰毒因無色無味，即使海關配備緝毒犬，也很難揪出來。

台日黑幫參與 追查幕後策畫

韓國警方認為，台灣竹聯幫、日本稻川會等黑幫成員參與此次販毒任務；南韓檢警也正在追查於幕後策畫、且對8嫌下指導棋的另外4人，同時委請泰國警方提供螺絲製造機運送的資料，以找到冰毒源頭。

(中國時報)

金管會查OBU 花萬元就過關 麻六甲走私遭嚴打 毒梟轉往東北…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。