麻六甲走私遭嚴打 毒梟轉往東北亞

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中國時報
／台北報導

近年因日、韓與澳洲的安非他命價格飆漲，至少台灣20倍起跳，加上台灣製毒師傅技術深獲國際毒梟好評，於是開始技術輸出，協助到當地取貨。警方也發現，今年因麻六甲海峽的走私集團遭嚴打，毒梟轉往東北亞銷貨，光是南韓今年查獲的安毒量就是去年的5倍以上。

警政署執行安居緝毒專案，除國內嚴掃社區藥頭，也希望在源頭打擊走私，徹底切斷供應鏈。刑事局駐外聯絡官積極在世界各地奔走，透過情資分享、合作打擊走私集團。

今年2月，被我檢警調海巡多個單位鎖定、東南亞走私最大的「母船」順得滿66號，在印尼巴淡島遭台印警方查扣，查獲1公噸安毒。緝毒官警說，順得滿66號在國際間惡名昭彰，猶如贓車，載運大批毒品，遊走公海，並透過快艇「子船」分裝，走私至東南亞各國。因母船遭扣，麻六甲海域的毒品走私活動瞬間沉寂不少，在尚未找到其他母船替代前，警方發現，國際毒梟將眼光轉往東北亞，除日韓外海相對仍較麻六甲安全，主要還是價格因素所致。

刑事局說，台灣安毒末端價，每公克新台幣1000至1200元，日韓基本都有1萬8000至2萬2000的行情，利之所趨加上運毒風險考量，轉往日韓走私很合理。甚至南韓最近因當地加強掃毒缺貨，價格狂飆到台灣百倍，讓人匪夷所思。

據南韓治安當局說法，該國從今年2月至今，破獲從台灣透過仁川、金浦機場與釜山港海運等走私安非他命案，查獲超過150公斤安非他命入境南韓，是去年度的5倍。且今年目前已逮捕23名台嫌，其中20人已起訴，安毒主要來自台灣與日本。

至於東南亞，毒梟也沒放棄龐大市場。調查局月前與菲律賓緝毒署合作，在呂宋島、馬尼拉等地，查獲台灣籍嫌犯涉嫌走私安非他命原料，其中還有疑有台籍製毒師傅。緝毒人員研判，毒梟規避海運風險，改繞道走私原料，再請台籍師傅於當地加工，轉往他地販售牟利。

(中國時報)

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