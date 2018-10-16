重返國際組織 共打別缺大陸一角

2018年10月16日 04:11 中國時報 蕭承訓

犯罪無國界，跨境打擊犯罪成為世界各國共同努力合作的課題，台灣雖不是國際刑警組織一員，但在詐騙、毒品、槍械等方面，甚至是新興網路、金融等犯罪，高效率的打擊犯罪成效已讓各國有目共睹，然爭取重返國際組織固然重要，以目前兩岸政治僵局導致共打機制停滯，更應積極協商改善，解決迫在眉睫的毒品等犯罪。

我國在1961年至1984年間，曾以中華民國的名義擁有國際刑警組織會籍，1984年後，因政治因素被排除在外，至今超過30年，雖然並非會員國，但我仍透過各種管道取得國際間的犯罪訊息及通報，甚至經由日本協助，間接獲得資訊。

不過，隨著全球化，犯罪問題日趨複雜，外籍人士來台犯案，甚至做為藏身處所，都讓跨境打擊犯罪變得重要和困難。據統計，自2009年迄今，我國警察與國外合作，破獲詐欺集團、毒品、兒少、人口販運等各種跨境刑案多達數百件、逮捕超過上萬名嫌犯，特別是與東南亞國家，都有不錯警政交流管道。

但因為不是國際刑警組織一員，在通報取得及資訊上仍慢半拍，警政署只能透過參與國際間警政首長或論壇加強彼此交流，甚至這幾年積極與東南亞國家簽定警政合作協定，達成高層互訪交流的模式，以增加犯罪資訊交流和合作，共同解決詐欺及毒品或經濟罪犯的問題。

尤其過去大陸被稱為台灣犯罪者的天堂，兩岸為解決此問題，簽訂共同打擊犯罪及司法互助協議，成功地將許多潛逃大陸的刑事犯、經濟犯押返，甚至在兩岸詐騙犯罪橫行之際，透過共打機制及情報交換合作，成功瓦解詐騙集團犯罪囂張氣焰。

然而，近年在兩岸政治關係陷入冰凍之際，昔日合作模式也停滯，反讓犯罪者游走兩岸，面對跨境犯罪日益嚴重，警政單位的確有必要積極去尋求國際合作，參與各類國際組織及會議，但不該畫地自限，把對岸排除在外，因為唯有在兩岸都有共識前提下，才能真正打擊犯罪。

(中國時報)