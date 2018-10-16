姚3招無效 柯P愈打愈旺

2018年10月16日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

年底台北市長選舉民調，柯文哲領先藍綠參選人丁守中和姚文智。民進黨大老林濁水15日表示，姚採質疑柯P活摘器官等三招，路線激烈，但柯不只沒受傷，還狠狠甩開姚，中央顧大局力挺姚文智，反而愈傷。

黑柯攻勢蠢事一樁

林濁水昨天在《美麗島電子報》針對其最新民調結果發表評論指出，這1個月，姚文智為挽救支持度掉進10％危機，採取三招激進訴求，包括繼續質疑柯文哲活摘器官嫌疑、聘請陳水扁當總顧問、訴求台灣價值還透過賴清德出手打擊柯文哲。

他說，三招出手，姚支持度的確沒有進一步掉進10％，但柯文哲不只沒受到傷害，支持度的上升反而是三個人中最大的。

雖然賴揆以台灣價值嚴格檢查柯文哲，但民調結果只有17.8％台北市民眾同意賴的說法，林濁水認為，這表示對柯文哲不可能構成殺傷力；相反的，意味可能引起一定負面反彈。

另外，一些挺姚的綠營人士請來葛特曼，借活摘法輪功器官一事大力發動黑柯攻勢，但葛特曼來台黑柯不成反而替柯漂白，對柯反而大有幫助。

「黑柯，結局是偷雞不著蝕把米，做了蠢事一樁，最可嘆的是，葛特曼人權運動家的名譽竟因此蒙塵。」

把泛綠族群趕向柯

他說，民進黨，府、院、黨、黨團幸而都在法輪功事件上公開正式地表示信任柯文哲，否則，如果整個黨跟著姚文智走的話，局勢將不堪設想。

姚文智三招既然是訴求激烈民眾支持，在對民進黨最死忠的族群裡，林濁水表示，姚文智支持度從66.9％躍升到80.6％，柯文哲支持度從24.7％掉到只剩5％，變化劇烈，但姚付出的代價也非常大，就是把泛綠族群大量趕向柯文哲，雙方差距因此愈拉愈大。

他說，更嚴重的是，這顯示綠營民眾進一步的分裂，如果這分裂因為選戰持續升溫而固化，對民進黨選後的發展，肯定非常不利。

林濁水表示，面對這樣的局面，民進黨困窘萬分。因為不能阻止姚走不顧大局的激烈路線，於是中央愈顧大局而力挺，但「大局反而愈傷，等於在鞏固甚至擴大台北市負面的外溢效應」。

負面外溢效應擴大

他說，台北市長選情已難想像還會有什麼變化，重點應該放在市議員選舉，但民進黨中央輔選重心仍放在市長，而市長參選人又偏偏為了顧面子而採取縮回同溫層取暖的自我邊緣化策略，「景況令人浩歎！」

(中國時報)