55％台北市民 對民進黨反感

2018年10月16日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

距年底縣市長選舉只剩39天，《美麗島電子報》15日公布台北市長選情最新民調，現任市長柯文哲獲37.5％民眾支持，超過國民黨參選人丁守中25％、民進黨參選人姚文智11.3％兩人的總和，柯P選情顯未受到活摘器官疑雲影響，且領先態勢持續擴大。

根據美麗島電子報在10月11日、12日於台北市所做民調，對民進黨有好感者僅18.3％，反感者55.2％；對國民黨好感者35.3％，反感者37％，兩大黨的反感都大於好感。但相較之下，國民黨好感度比起民進黨多了快一倍。

此外，《屠殺》作者葛特曼日前來台，指稱柯文哲是「騙子」，這份民調也詢問台北市民眾，是否相信柯P涉及在大陸的器官買賣？結果顯示19.3％相信、54.8％不相信，未明確回答的有25.8％。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，在葛特曼事件後，柯文哲的支持度反而上升2.9個百分點，超越丁守中12.5個百分點，更領先姚文智26.2個百分點，三方差距進一步拉開。

吳子嘉指出，丁、姚支持度相加，還不及柯文哲一個人。柯P領先丁守中的幅度，從上個月領先11.1個百分點增加到12.5個百分點；領先姚文智幅度則從23.5個百分點，增加到26.2個百分點，顯示出柯文哲領先的態勢擴大中。

此次民調也詢問台北市民可能會投給哪一黨的市議員參選人？結果顯示28.5％投國民黨、16.3％投民進黨、2.1％投時代力量、1.7％投親民黨、1.1％投新黨，其餘政黨則均未達1％。

由於2014年的北市議員選舉，國民黨共當選28席，民進黨也達到27席，吳子嘉認為，從這份民調來看，民進黨的市議員選舉恐怕也與市長選舉相同，都面臨危機。

(中國時報)