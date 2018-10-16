市長酸 說別人壞話不會變好

2018年10月16日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 郭建伸、／台北報導

姚文智（右）15日到城中市場拜票，看到整排假人模特兒，一時玩性大發、向模特兒們一一握手致意。（趙雙傑攝）

民進黨台北市長參選人姚文智繼批評柯文哲帶起民粹主義，恐讓台灣變成菲律賓後，15日再打活摘器官議題，並拿出柯文哲與涉嫌活摘器官的陳姓醫師同框照片，質疑陳曾在微博稱與柯是朋友，柯難道真的不知情對方牽涉活摘器官？

姚文智昨天至城中市場掃街拜票，雖然民進黨日前已澄清沒有操作葛特曼一事，但姚又質疑柯與大陸活摘器官嫌疑，引發外界關注。

姚指出，柯文哲說赴陸與4、500人共同開會，豈會知道每個同框拍照者的背景，但柯明明有跟陳姓醫師合照，該醫生被國際人權組織認為牽涉活摘器官，柯、陳卻在電腦桌前大談合作，「是在聊葉克膜技術？又或知情對方做了什麼？」要求柯應該說清楚。

且陳姓醫師於微博的發言，上面清楚寫著跟柯文哲是朋友，反問，「這樣深厚的交情，柯文哲還敢說不知道同框者背景？」

柯文哲昨天出席聯醫流感疫苗開打記者會，先是回酸姚文智失言，因為菲律賓在杜特蒂當總統後，連續6年經濟成長都超過6％，今年恐怕更會超過7％，所以不要隨便嘲笑他人，自己要多努力。

由於姚文智表態自己願意為台灣民主挺身而出，更說他不入地獄誰入地獄，媒體詢問柯認為台北市是地獄嗎？柯表示，台北市雖然不能盡善盡美，但經貿也排全世界前十幾名，台灣也沒那麼差。

姚還舉「兩岸一家親」為例，諷刺柯唱作俱佳，是比國民黨主席吳敦義更厲害的Liar（騙子），柯文哲笑說，講別人壞話自己也不會變好，自己有時候忍不住會去嘲笑別人，但都不會主動講人家壞話、貼標籤，整個社會文化要提升。

至於姚文智再提器官移植疑雲，柯文哲競辦發言人林筱淇則表示，不予回應。

(中國時報)