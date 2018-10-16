推嘻哈 丁轟用公家資源拚選戰

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中國時報
／台北報導

國民黨台北市長參選人丁守中推出洗腦競選饒舌歌〈台北的未來在手中〉，台北市長柯文哲也與知名饒舌音樂公司「顏社KAO!INC.」合作，將推出嘻哈歌曲。丁守中15日質疑柯文哲又是用市政資源在打選戰，柯文哲應公布用了多少資源做選舉工作。

丁守中及民進黨參選人姚文智近期頻向柯喊話，要柯參加辯論，不過柯卻反諷兩人「整天吃飽閒閒沒事」。對此，丁守中昨批評，首都市長辯論，是「吃飽閒閒」嗎？這種荒謬鬼話，只有柯文哲說得出來。稍有民主素養的人都不可能接受。真的是「寧信世上有鬼，別信柯文哲那張嘴」。

丁守中也酸柯文哲是「醜媳婦很怕見公婆」，然而現任市長接受辯論的檢驗，是對市民的義務，根本沒有逃避空間。韓國首爾市長選舉，不久前才舉行辯論，就連柯P看不起的香港，也舉行了特首選舉辯論，「柯P是怎樣了，把台北市民看作二等公民嗎？」

丁守中批評柯百般逃避辯論，卻整天用公家資源拚選舉，光在10月就安排50場剪綵，廣發邀請卡作秀，浪費民脂民膏，缺乏政績，淪落到剪綵捷運電扶梯，這難道不是柯P自稱不屑的一次性作秀政治文化？難道不是首都市長的墮落？

丁守中認為，與其大搞剪綵，不如來一次市政辯論，柯一向尖牙利嘴，口才便給，為什麼怕辯論？當然是政績太爛，經不起檢驗。當初談政見吹得天花亂墜，如今怎麼「被貓咬住舌頭，說不出話來？台北市長選舉，該不該辯論，民意很清楚，柯P請站出來，別落跑。」

(中國時報)

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