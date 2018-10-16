是否參加反併吞活動 獨派內訌

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中國時報
／台北報導

台獨聯盟15日舉行記者會，力挺喜樂島聯盟推動的1020反併吞活動，呼籲民進黨取消黨公職不得參與禁令。不過對蔡英文總統的「維持現狀」，獨派也鬧內訌，台灣國家聯盟副總召集人魏瑞明表示，喜樂島聯盟如果不把「討好中國」的聲明拿掉，他無法參加這個活動。

台獨聯盟昨天舉行記者會，聯盟主席陳南天指呼籲所有關心台灣前途的朋友，都能參加喜樂島聯盟10月20日的遊行。

台獨聯盟副主席沈清楷則是批評民進黨，限制黨公職出席喜樂島活動讓人不解，儘管民進黨對喜樂島的「獨立公投、正名入聯」的看法或作法有所不同，但不應該忽略這是對於大陸可能的打壓與併吞，人民所發出的聲音，破壞台灣人的團結。

他說，如果只用「維持現狀」一語帶過，我們就會「維持『被打壓的』現狀」、「維持『被屈辱的』現狀」，台灣將會被慢慢地併吞。

不過，同為獨派的台灣國家聯盟副總召集人魏瑞明對蔡英文的「維持現狀」卻持不同看法，對喜樂島聯盟成立時，發表聲明說，蔡政府所指的維持現狀是「討好中國」的說法，他個人認為，這種講法是「沒有經過大腦的人寫出來的」。

魏瑞明認為，維持現狀的意義也包括台灣是主權獨立國家的現狀，難道這也是「討好中國」嗎？如果真的如此，蔡英文在國慶談話時提到的「四個不會」，為何國台辦會反駁認為這是「兩國論」？

魏瑞明認為，這些人連「維持現狀」的意義都不知，還要國台辦來教，喜樂島聯盟如果不把「討好中國」的聲明拿掉，至少他無法參加這個活動。但對於反霸凌、反併吞，他個人則是舉雙手贊成。

(中國時報)

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