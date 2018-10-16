民進黨蒐證擬提告 國民黨要捍衛選風

2018年10月16日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

韓國瑜網路聲量居高不下，民進黨高雄市長參選人陳其邁陣營15日正面迎戰，擺出律師團大陣仗，除針對2、30位違法變造影片、發布假新聞者進行蒐證外，也提醒民眾「分享散布不實訊息也是違法」。

律師連立堅表示，使用海外帳號的「李榮貴」，大量在臉書塗鴉牆、「韓國瑜粉絲後援團，必勝！撐起一片藍天」臉書公開社團，張貼誹謗陳其邁的文字，還有捏造不實的假民調、假消息。

綠營大陣仗 提醒勿觸法

連說，大動作召開記者會是讓全民知道，「不要因為不知道而犯法」，提醒分享者，雖未必能查證，但可能因為分享而觸法，若有人蓄意傳播不實資訊，只要找到證據就會提告。

律師葉婉玉以「韓國瑜幫我回家」為例，變造成大學生抗議馬英九執政時投票日綁期末考日，把鼓勵青年返鄉投票影片變造成呼籲青年返鄉支持韓國瑜，已侵害著作權違反選罷法。

涉傳播不實 絕對不寬貸

律師團團長李勝琛律師表示，不論是惡意製作假新聞或無知去傳播不實訊息都有法律責任，已涉及選罷法意圖使人不當選；誠如蔡英文總統雙十國慶所言，有特定集團或勢力透過媒體網路散布假消息製造人心不安達到特定目，只要有證據，絕對追訴到底絕不寬貸。

律師團表示，已對2、30人進行蒐證，包括利用海外帳號散播假新聞、變造製播影片者，與有國民黨工等特殊背景的分享訊息網民及未經查證就散布韓國瑜粉絲團小編。

韓諷綠栽培 身軀更雄偉

韓國瑜聞訊感慨，用盡洪荒之力闡述高雄城市願景，盼高雄變得年輕、有錢又有尊嚴，民進黨卻使出吃奶力氣抹黑他，鄭重呼籲民進黨「共同捍衛台灣的選舉風氣」。

他說，民進黨先後抹黑、抹黃、抹紅又抹賭，全身已是五顏六色，現又扣上「暗黑集團」罪名，反諷「感謝民進黨一路栽培，讓他自我感覺身軀更加雄偉，勢力越來越龐大」。

韓國瑜強調，對於支持者在網路上的「仗義執言」，他必須說「我不認識你，但是，我感謝你」不過，他也要提醒網友，大家發文必須注意法律規範，不希望網友因為支持他而受到任何的傷害。

(中國時報)