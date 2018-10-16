新聞透視－綠求東方不敗 藍覓葵花寶典

2018年10月16日 04:11 中國時報 李義

高雄市長選舉宛如一場龜兔賽跑！不曾停歇的藍龜，一步一腳印穩健堅定地朝終點爬行，拚命追趕自恃有在地優勢及20年執政為後盾的綠兔。賽局尚未結束，誰會贏得最後勝利尚言之過早，不過，已可確定這場龜兔賽跑是今年六都選戰最精采的戰役。

藍龜綠兔交鋒之初，綠兔就自恃綠色執政20年，初選頭過身就過的優勢，好整以暇，以逸待勞，冷處理這場選戰，無視藍龜的存在。

又窮又無組織的藍龜，連藍龜家族參選人都不看好，認為最後的結局只是綠兔小勝或大贏而已，瀰漫著一股人情留一線、日後好相見的「明挺龜暗尊兔」失敗氛圍。

藍龜屈居劣勢卻力爭上游，感動在網路上觀戰的群眾，同情弱者的濟弱扶傾之心油然而生，紛紛變身成的龜粉龜友，呼群保義，組成義勇軍進場助拳。

綠兔原本不屑一顧的藍龜不再孤掌難鳴，還變身成了戰鬥力強的忍者龜，原本與藍龜保持距離的藍龜家族也不再「明挺龜暗尊兔」，紛紛歸隊還組成忍者龜戰隊，齊心齊力奔向終點。

賽局漸近尾聲，自信滿滿的綠兔才驚覺優勢不再，不得不收拾起讓龜三尺又何妨、三步併作兩步就可搶先抵達終點的態度。

綠兔家族發現情勢丕變，不再放任綠兔自己跑跳，眾綠兔拎著綠兔全力衝刺，要擺脫藍龜的糾纏，贏在終點。

是綠兔家族的重武器厲害，還是忍者龜的武術高強，僅剩的39天，各種毀滅性武器將陸續登場，高市長選戰必定是烽火連天。

(中國時報)