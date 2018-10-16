新聞透視－綠求東方不敗 藍覓葵花寶典

友善列印
中國時報

高雄市長選舉宛如一場龜兔賽跑！不曾停歇的藍龜，一步一腳印穩健堅定地朝終點爬行，拚命追趕自恃有在地優勢及20年執政為後盾的綠兔。賽局尚未結束，誰會贏得最後勝利尚言之過早，不過，已可確定這場龜兔賽跑是今年六都選戰最精采的戰役。

藍龜綠兔交鋒之初，綠兔就自恃綠色執政20年，初選頭過身就過的優勢，好整以暇，以逸待勞，冷處理這場選戰，無視藍龜的存在。

又窮又無組織的藍龜，連藍龜家族參選人都不看好，認為最後的結局只是綠兔小勝或大贏而已，瀰漫著一股人情留一線、日後好相見的「明挺龜暗尊兔」失敗氛圍。

藍龜屈居劣勢卻力爭上游，感動在網路上觀戰的群眾，同情弱者的濟弱扶傾之心油然而生，紛紛變身成的龜粉龜友，呼群保義，組成義勇軍進場助拳。

綠兔原本不屑一顧的藍龜不再孤掌難鳴，還變身成了戰鬥力強的忍者龜，原本與藍龜保持距離的藍龜家族也不再「明挺龜暗尊兔」，紛紛歸隊還組成忍者龜戰隊，齊心齊力奔向終點。

賽局漸近尾聲，自信滿滿的綠兔才驚覺優勢不再，不得不收拾起讓龜三尺又何妨、三步併作兩步就可搶先抵達終點的態度。

綠兔家族發現情勢丕變，不再放任綠兔自己跑跳，眾綠兔拎著綠兔全力衝刺，要擺脫藍龜的糾纏，贏在終點。

是綠兔家族的重武器厲害，還是忍者龜的武術高強，僅剩的39天，各種毀滅性武器將陸續登場，高市長選戰必定是烽火連天。

(中國時報)

民進黨蒐證擬提告 國民黨要捍衛… 陪睡言論 綠抨擊 韓喊冤

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。