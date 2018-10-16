陪睡言論 綠抨擊 韓喊冤

2018年10月16日 04:11 中國時報 李義 ／綜合報導 郭建伸、／綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜日前出席「姊妹挺韓國瑜」成立大會時，脫口說出「只要能到高雄投資，提供1000個工作機會就親一下、提供一萬個以身相許、陪睡一晚」等言論。對此，民進黨立委昨舉行記者會抨擊，指韓國瑜用這種輕蔑、玩笑性的言論來侮辱女性，非常噁心、不入流，「教壞囡仔大小」。

民進黨團副幹事長林靜儀表示，韓國瑜屢屢拿女性身體開輕蔑的玩笑，動輒販賣女性身體的言論談論市政，認為拚市政、觀光不是拿女人開玩笑就可達成，她自己也覺得要評論韓的言論覺得「噁心、不入流」。

綠委李麗芬指出，韓國瑜在女性後援會公開稱要親一下、陪睡的言論，實在非常粗鄙，甚至認為可爭取女性朋友支持；過去韓甚至說漂亮的女性要趕快結婚，說「一分鐘拋一次繡球，所以一分鐘就可以嫁出去」，完全是歧視單身女性，何況還只強調「漂亮的單身女性」。

綠委周春米抨擊，韓國瑜不要假借就業機會增加，行侮辱女性之實，質疑韓把推展市政、招商看得太容易、輕率，直言無法接受這種不入流的發言。

綠委賴瑞隆指出，身為男性，看到有人動不動羞辱女性、博取網路聲量，他也覺得相當丟臉，認為韓諸多言論都是「教壞囡仔大小」。

韓國瑜說，民進黨在高雄市已經執政20年，在原高雄縣執政33年，他們卻把執政不利、年輕人北漂的過錯怪到國民黨身上，誰能夠接受？

韓國瑜建議，民進黨應該勇敢站出來，直接怪滿清政府、明朝崇禎皇帝沒有把南台灣規畫好，這樣論述才會更完善，這樣才是英明的民進黨。

韓國瑜說，民進黨每天不停的想辦法抹黑並完全曲解講話，非常感謝民進黨不停地幫他按摩、指壓，讓他可以放鬆，不過，如果40個民進黨立委跳下來，結果就只有這樣一點點本事，真的覺得民進黨好可憐；民進黨不從頭到底看完他說話的內容，摘取其中一小段，想要對他造成殺傷力，想要讓高雄市民認為他是一個壞蛋，民進黨的手段真是太好笑了。

(中國時報)