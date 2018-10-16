侯誓言 新北當六都減碳領頭羊

國民黨新北市長參選人侯友宜與氣象專家彭啟明對談，吸引許多婆媽到場支持。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

節能減碳是國際潮流，國民黨新北市長侯友宜15日指出，台灣要在國際扮演一定角色，燃煤電廠絕對不能蓋，當選後會找氣候變遷專家學者組成學者專家會議，讓新北成為六都全台減碳節能領頭羊，且蓋不蓋燃煤電廠是首要市政議題，想當市長的人必須清楚表態，「態度都沒辦法講，怎麼治理城市？」

日前聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）提出《地球暖化1.5°C特別報告》，如不採取更積極作為，世界在不到25年的時間裡，將超過最嚴格的氣候目標，全球升溫將突破1.5度。

侯友宜昨接受氣象專家彭啟明「彭博士觀風向」節目專訪時指出，這份報告提出很嚴重問題，台灣在國際要扮演一定角色，減碳絕對要做，新北市這幾年在這六都是最優秀的低碳城市，蓋個燃煤電廠要1000億，這些錢如果拿來做綠能，不是更好？

侯友宜說，前幾年新北市換了22萬盞LED燈，排碳量減少將近10萬公噸，汽機車排放、垃圾分類都要繼續做，他會找氣候變遷專家學者組成專家會議，讓新北成為六都全台減碳節能領頭羊。

侯友宜說，攸關市民健康及環境生態的深澳燃煤電廠案是一個「首要的市政議題」，想當市長的人須表態，這半年來他跟選民接觸，不但透過行動把政見論述出來、而且臉書、社群網站及官網都有提到，老縣長應多關心。

外傳現在侯友宜與韓國瑜是國民黨的「兩顆太陽」，侯表示，每一個跟他有相同理念跟想法的，都歡迎與他站在一起，他38年公職生涯就是實在做代誌、從透早拚到暗瞑，專心為市民做事。

(中國時報)

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