中市交通建設 藍綠互轟對方搶功

2018年10月16日 04:11 中國時報 陳淑芬 、陳世宗／台中報導 、陳世宗／台中報導

台中市長選舉藍綠互轟對手對交通建設搶功、割稻尾！國民黨參選人盧秀燕15日邀集前台中市長胡志強及前交通部長毛治國等人舉辦記者會，細說「台74線、鐵路高架、捷運綠線」等交通建設；當年是他們「這組人」所爭取，並對市長林佳龍喊話，「當時你在哪裡呢？」林陣營重炮回擊批評，盧只會在選舉時搶功、割稻尾，呼籲選民支持推動中的大台中山手線、捷運藍綠、捷運綠線延伸。

盧秀燕拿出胡志強民國97年間與交通團隊到立法院，與毛治國等人同桌開會照片指出，台74線快速道路是全台第一座環狀快速道路，當年胡專程北上到立院，由她協調爭取經費；盧並拿出她參與鐵路高架化階段完工典禮照片，質疑林佳龍「剽竊」、「收割」台中鐵路高架化政績；胡志強爭取捷運綠線後，卸任交給林，林跳票無法在任內啟用試營運，卻把責任推給前朝。

胡志強讚盧為「千億俠女」，當中是爭取千億元預算，並與毛治國均強調，盧當年強悍向中央力爭交通建設經費等小故事，並佐證當年是他們「這組人」所爭取興建。

中市府交通局長王義川則批評，盧為選舉邀請同黨同志搶功、割稻尾，顛倒歷史言論，令人啼笑皆非。

他說，台中鐵路高架化、捷運綠線及台74線等均是在民進黨中央執行時拍板定案，當時行政院長是游錫堃、交通部長林陵三。

林佳龍強調，台中的交通建設已跨越好幾個中央政府，大家都有努力貢獻。他呼籲民眾支持現在正推動的大台中山手線、捷運藍綠及捷運綠線延伸，不要發生阻擋前瞻基礎建設特別預算的情況。

(中國時報)