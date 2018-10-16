公投選務 綠提學子返鄉協辦

2018年10月16日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 郭建伸、／台北報導

立法院內政委員會昨邀中選會主委陳英鈐報告年底公投綁大選的選務，指約有30萬2296人投入選務人力，不過公投工作人員僅完成招募5成4，陳備詢時補充，截至上周統計還不足4萬5千人。被問及可否請大學生返鄉擔任公投選務人員，陳英鈐說，「可以，我們會努力來進行」，表示這是很好的建議。

陳英鈐點頭 大讚很好

中選會今（16）日將召開委員會議，審議包括「東奧正名」與挺同婚2項提案，預計都會成案。但是依據中選會專案報告指出，截至10月12日，公職人員投開票工作人員已招募19萬7千人，完成招募比例9成6；但公投投票工作人員目前僅有8萬9千人，還缺4成6人力。不少立委關心，公投綁大選日在即，工作人員還沒有招滿，恐導致選務人員超時過勞工作。

綠委洪宗熠質詢時建議，人力缺口可跟教育部、各大學討論，鼓勵讓大學生返鄉擔任選務人員，問陳英鈐是否可行？陳英鈐表示「可以」，表示將朝此方向努力。

洪宗熠也追問，人民有《憲法》賦予的選舉公民權，是否可用法律規定每位20歲以上公民都要去投票所工作一天？陳英鈐這回沒明確答覆，這要再研究看看。

找大學生來協助選務，綠營是否在打青年返鄉可衝高綠營投票率的如意算盤？國民黨團書記長曾銘宗認為，民進黨執政也讓不少年輕人不滿，今年青年投票意向很難預測，不一定會投綠。

綠想衝高票 藍不看好

依據中選會規劃，中選會已建請行政院讓參加選務的公教人員，准予補假2日；有關投開票所工作人員工作費，在全國性公投案部分，中選會朝增加1案公投票，支給主任管理員120元；主任監察員110元；管理員、監察員、警衛人員、監察小組委員及選務工作人員各100元方向規劃，目前尚待行政院核定。依目前公投連署狀況，預估9案合格，至少預到900元工作費。

另外，陳英鈐表示，只要公投連署有死人連署就會全部告發，洪宗熠也問，公投中死亡連署超過1％，只有3案，如性別平等教育法公投的死亡連署率只有0.09％，認為可能真的是疏忽，「移送法辦是不是針對（死亡連署率）比較高的？」

陳英鈐沒答覆要分開送，僅說會把所有死人連署，交給檢調去偵辦並判斷。

(中國時報)