民進黨要求嚴查假訊息 殺雞儆猴

2018年10月16日 04:11 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

高雄選情緊繃，綠委連日幫民進黨高雄市長參選人陳其邁「左右開攻」，反擊國民黨候選人韓國瑜，並直指藍營發布假民調、假廣告。綠委昨更在內政委員會要求法務部、內政部嚴查，並盡快破案「殺雞儆猴」。

警政署副署長邱豐光備詢時說，如果意圖使人不當選，會按照《選罷法》處理，刑事警察局目前已組成專案小組，將全力偵辦，本周將向立委報告進度。

中選會昨至立法院報告年底公職及公投選務，綠委則輪番質詢假新聞、假民調影響高雄市長選情，質疑內政部、警政署若不處理，將影響年底選舉及2020總統大選。

綠委劉世芳拿出韓國瑜支持者所做的「幫我回家」影片，雖未點名韓國瑜，但不斷質疑影片造假。

刑事警察局副局長林炎田表示，目前企圖以賄選、暴力行為介入選舉情事，以及誹謗總計43件、53人次。

劉世芳則訝異，認為件數太少。邱豐光說，刑事警察局已組成專案小組偵辦假新聞、假民調，將在本周向立委報告。

綠委趙天麟質詢指出，當韓國瑜稱造假影片「只是技術性問題、無傷大雅」，那一刻就開了潘朵拉盒子，導致選風敗壞；他拜託中選會、法務部，在最後39天處理，要盡快破獲至少一則假新聞、假民調案子，「殺雞儆猴，不分政黨，哪怕是綠的我們也反對到底」。

中選會主委陳英鈐表示，中選會很早就注意到境外的假新聞恐影響選情，他已跟臉書公司談過兩次，希望台灣臉書能夠落實在美國推動的廣告實名制，但坦言台灣的相關法令並不健全，以刑事犯罪、《選罷法》來處理恐緩不濟急。

(中國時報)