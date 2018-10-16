怕盧大選日宣傳公投 綠委大圍堵

2018年10月16日 04:11 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

《選罷法》規定選舉宣傳至投票日前一晚10點，但《公投法》對宣傳規定並無明確時間，甚至領銜團體在投票當天都還能宣傳，引發立委質疑恐成為候選人的「灰色地帶」。

綠委昨直言，國民黨台中市長參選人盧秀燕是反空汙公投領銜人，恐在投票日仍宣傳公投，形成「選舉武器」，要求中選會與內政部給出明確規範。

中選會主委陳英鈐昨受訪回應，領銜人身兼兩身份確實有此疑慮，但目前不清楚個案狀況。

藍委江啟臣昨質詢時先問，公投投票當天可否宣傳？陳英鈐說依法律可以，投票日只能公投宣傳不能選舉宣傳，但內政部覺得不好，還需要個案認定。內政部次長陳宗彥則明顯不同調，表示此事會與中選會討論取得共識。

江啟臣質疑兩人說法兜不攏，便追問《公投法》沒有禁止投票當天可宣傳，也沒準用《選罷法》不得宣傳的規定，詢問若公投宣傳，不涉及候選人宣傳，是否無違法之虞？陳英鈐點頭，並補充公投宣傳離投票所有30公尺的禁制區限制。

由於事涉敏感，江結束質詢後，內政委員會召委管碧玲則突然「打pass」，提點陳英鈐等人要注意身份重疊的問題。

綠委蔡易餘質詢時則提及，候選人跟公投領銜人若身份重疊，如台中市長參選人盧秀燕是反空汙公投領銜人，在投票當天若跳出來宣傳公投，卻穿候選人背心，把公投當作選舉武器，該如何處理？還是「這一個公投」不應與選舉日綁同一天？

陳英鈐可能沒聽懂管碧玲的「暗號」，備詢時還說中選會一直很注意此事，但過去沒發生過，還需要研究；待所有立委質詢結束後，原本坐在主席位置的管碧玲則突然問起中選會，追問到底身份重疊該如何處理？

中選會法政處長賴錦珖說，各縣市選委會都質疑過此議題，目前並無相關案例，屆時仍需要選監小組集體個案認定。管碧玲則要求中選會、內政部一定要專案討論，訂出明確的指導規範。

(中國時報)