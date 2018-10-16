祖父母喪假5天變10天 政院有意見

2018年10月16日 04:11 中國時報 周毓翔 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

考試院院會7月通過《公務人員請假規則》修正案，將請休假從半日改小時計、事假從5天修正為7天、祖父母喪假從5天調整為10天，但相關修法必須與行政院會銜後才能提案，行政院對部分修法仍有意見，民進黨立委許智傑昨質疑，祖父母喪假沒必要增加到10天。

行政院人事行政總處表示，孝親重在生前陪伴，而不是死後放假增加幾天，若把5天調整為10天，形式上的意義大於實質意。

考試院祕書長李繼玄昨在立法院表示，行政院同意修法改以小時計，但對於祖父母過世喪假從5天增至10天則態度保留，考試院已經要求銓敘部研議，最近會提到考試院院會再討論。

許智傑認為，祖父母過世一般人不會參與太深，會請喪假就是要處理喪葬事宜，如果不是主責處理，「難過就在家難過，不用去現場難過」，給10天的假會被認為是「福利」，5天就夠了，不需要到10天。

銓敘部長周弘憲則回應，祖父母過世都是不幸的事，應該不會有人當成是福利。至於這次修法，主要是考試委員主張應該參照《勞基法》，而之所以有到10天，是因為有些人住在偏選或外離島，某些情況下需要較長的時間。許智傑則補充，若有特殊狀況，給10天也是合理，法規可以不要訂這麼死。

國民黨立委林為洲則認為，公務人員請假改以小時計是否能與事假增加天數等先處理，若祖父母喪假一直無法取得共識，另兩項也會被影響而暫緩。

人事行政總處官員表示，這次修法行政院的立場是以「三段式」處理，可能先通過最沒有爭議的第一項修法，修假改以小時計算；若再有共識，則可再通過事假從5天變為7天；最後才是通過祖父母喪假修正部分。

李繼玄強調，考試院適合議制，會盡快開會，至於能否脫鉤處理，可以朝這方向討論。

(中國時報)