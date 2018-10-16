帶疫區肉品入境 一律罰1.5萬

防檢局說，上周旅客自中國大陸攜帶未煮熟豬肉品入境。（防檢局提供）

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中國時報
／台北報導

防堵非洲豬瘟疫情，農委會防檢局與關務署查緝違規攜帶肉品入台，統計上周8日至14日，自中國大陸攜帶未煮熟豬肉產品入境共6件，皆處以最高額1萬5000元罰鍰。考量違規案例沒有緩和跡象，防檢局擬於近日提高罰鍰，未來攜帶家畜肉類產品入境，無論生熟，一律開罰最高額度1萬5000元。

防檢局說，上周旅客自中國大陸攜帶未煮熟豬肉品入境，包括松山機場查獲香腸、福州丸、絞肉、肉燕等肉製品共5件，均是台灣籍旅客；小港機場查獲香腸1件，是大陸籍旅客，皆依動物傳染病防治條例，開罰1萬5000元。

統計自9月起至今，違規攜帶中國大陸豬肉產品案件共181件，裁罰最高額1萬5000元者累計達25件，其餘均裁罰3000元。

9月至今 查獲181件

防檢局動物防疫組組長彭明興表示，考量自加強邊境查緝以來，違規攜帶肉品案件仍層出不窮，近日擬將所有違規自非洲豬瘟及口蹄疫疫區國家（如中國大陸、韓國、東南亞各國等），攜帶家畜豬、牛、羊肉品入境者，不論生、熟，一律開罰1萬5000元，以杜絕不法。他說，新罰則已進入行政作業，這兩天就會實施。

提醒陸客 切勿觸法

防檢局並表示，研析裁罰樣態，違規者以入籍我國的大陸人士比例較高，防檢局已製作宣導單張，請各航空公司於機場櫃台發送中國大陸旅客，提醒切勿觸法。防檢局亦持續採樣違規肉品送家畜衛生試驗所檢驗，至今已檢驗228件，結果均是陰性，未帶有非洲豬瘟病毒。

另外，中國大陸天津市12日首度爆出非洲豬瘟疫情，迄今疫情已擴及9個省／區／市，共37例，仍持續增加並擴大範圍，防檢局提醒國人，防範疫情仍須嚴陣以待。

(中國時報)

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